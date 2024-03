Az utánpótlás seregszemlén harmincöt magyar és két külföldi klub vett részt. Az 5-15 éves sportolók a shiko dachi, szivacs kumite, kata és kumite C, B kategóriában mérhették össze tudásukat. A Balaton Budo is népes csapattal képviseltette magát a megmérettetésen.

Balatonfenyvesiek: Gyergyák Dominik, 8-9 éves, shiko dachi: 3. hely, szivacs kumite: 3. hely, Peitler Benett, 8-9 éves, kata C: 3. hely, kumite C, -25 kilogramm: 3. hely, Szakál Eszter, 8-9 éves, shiko dachi: 3. hely, szivacs kumite: 2. hely, Szakál Bence, 6-7 éves, shiko dachi: 2. hely, szivacs kumite: 1. hely, Ferbel Liza, 8-9 éves, shiko dachi: 3. hely, C -25 kilogramm: 2. hely.

Fonyódiak: Gácser Levente, 8-9 éves, shiko dachi: 3. hely, C -30 kilogramm, kumite: 3. hely, Gácser Ella, 8-9 éves, shiko dachi: 3. hely, szivacs kumite: 1. hely.

Balatonbogláriak: Bejczi András, 10-11 éves, shiko dachi: 3. hely, kumite C +40 kilogramm: 3. hely, Mojzes Benedek, 10-11 éves, shiko dachi: 3. hely, szivacs kumite: 2. hely, Gebe-Sánta Adrián, 8-9 éves, shiko dachi: 3. hely, kumite C +30 kilogramm: 3. hely, Gebe-Sánta András, 10-11 éves, kumite B -40 kilogramm: 3. hely, Zab Zoé, 12-13 éves, kumite B -48 kilogramm: 3. hely, Zab Zétény, 12-13 éves, kumite B -55 kilogramm: 1. hely.

Balatonszárszóiak: Tápai-Rácz Martin, 10-11 éves, kumite C -40 kilogramm: 3. hely, Nyeste Nándor, 10-11 éves, kumite -35 kilogramm: 2. hely, Skiba Léna, 8-9 éves, shiko dachi: 3. hely, szivacs kumite: 3. hely, Radnai Lara, 8-9 éves, shiko dachi: 3. hely, szivacs kumite: 2. hely, László Réka, 8-9 éves, shiko dachi: 1. hely, szivacs kumite: 1. hely, László Csenge, 12-13 éves, kumite C -55 kilogramm: 2. hely, Somogyi Réka, 8-9 éves, szivacs kumite: 2. hely, C -25 kilogramm: 2. hely, Kusz Blanka, 10-11 éves, shiko dachi: 2. hely, szivacs kumite: 1. hely.

A Barcsi VSE Karate Szakosztálya hét utánpótláskorú versenyzővel nevezett.

Kalmár Kinga, 6-7 évesek, C kata: 2. hely, C kumite -23 kilogramm: 1. hely, Bokor Zsófia Anita, 6-7 évesek, C kata: 2. hely, C kumite +23 kilogramm: 2. hely, Kalmár Kevin, 8-9 évesek, C kata: 1. hely,

Kostyák Kadosa, 10-11 évesek, C kata: 1. hely, B kumite -35 kilogramm: 2. hely, Bokor Gergő, 10-11 évesek, C kata: 2. hely, Huber Dominik, 10-11 évesek, C kata: 1. hely, B kumite +40 kilogramm: 3. hely, Stujber Balázs, 12-13 évesek, C kata: 1. hely, B kumite -45 kilogramm: 1. hely.