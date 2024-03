Az előre borítékolható, hogy vasárnap sok somogyi szurkoló indul majd útnak a Magyar Kupa döntőjének otthont adó Érd irányába (az M4Sport+ élőben adja a meccset). A nagy érdeklődéssel – és reményekkel – várt kupadöntő előtt faggattuk a Fino Kaposvár játékosait és edzőit, hogy milyen reményekkel várják a vasárnap 19.15 órakor kezdődő aranycsatát.

Bögöly Gábor csapatkapitány, 12-szeres válogatott (kupagyőztes 2013-ban, 2015-ben és 2016-ban): – Csakis rajtunk múlik. A Barcika nem lehet kupagyőztes, csak mi szúrhatjuk el. Azon leszük, hogy mi hozhassuk majd haza vasárnap este a Magyar Kupa-győztesnek járó díszes trófeát.

Bozóki Bence 44-szeres válogatott (kupagyőztes 2013-ban, 2015-ben és 2016-ban): – Komolyan vesszük a Barcika elleni kupadöntőt. Egyetlen mérkőzés dönt a kupa sorsáról, de az meg sem fordul a fejemben, hogy végül mi maradunk majd alul.

Magyar Bálint 45-szörös válogatott (kupagyőztes 2015-ben és 2016-ban, a Bp. Pénzügyőr SE-vel 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben és 2003-ban): – Nyerni megyünk vasárnap Érdre! Tagja voltam annak a Fino Kaposvárnak, amely nyolc éve, még 2016-ben az utolsó Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhette. Jó lenne, ha újra Kaposvárra kerülne a serleg.

Baróti Árpád 42-szeres válogatott (német kupagyőztes 2016-ban a Berlin Recycling csapatával): – A Vegyésznek nincs veszíteni valója. Mindettől függetlenül kupagyőztesként szeretnénk majd visszautazni Kaposvárra.

Kalmár Ákos 12-szeres válogatott: – Akárcsak a bajnoki alapszakasz két meccsén, most is egyértelműen győzni szeretnénk. Számszerű végeredményt ne kérdezzen: a lényeg, hogy mi nyerjünk.

Hubicska Patrik 7-szeres válogatott: –Szeretnénk jól és jót játszani, s végre elhódítani a kupát.

Iván Bence 2-szeres válogatott: – Teljesen mindegy, hogy milyen arányban, csak mi legyünk a kupagyőztesek.

Zarka Márton 8-szoros utánpótlás válogatott: – Bízom a legjobbakban. Tavaly bajnoki aranyat ünnepelhettem, vasárnap este pedig kupagyőztes csapat tagja szeretnék lenni.

Tóth Gábor 12-szeres utánpótlás válogatott: – Nyerni akarunk – és fogunk is – az Érd Arénában!

Laczó Bálint 2-szeres utánpótlás válogatott: – Örömmel kiegyeznék előre egy sima 3–0-ás győzelemmel. Remélem, hogy így fog történni vasárnap este.

Eördögh Bálint: – Egyértelmű a célunk; megnyerni a kupadöntőt! Hogy milyen arányban, az teljesen mindegy.

Stepan Novoselov (orosz): – Azért megyünk, hogy nyerjünk.

Lescay Favier Tomas Alejandro (kubai): – Elvárás a társaságtól, hogy kupagyőztesek legyünk. Végül is ezért dolgoztunk fél éven át. Tavaly bajnok voltam, most kupagyőztes szeretnék lenni. Meg persze pár hónap múlva újra bajnoki címet ünnepelnék...

Quevedo Hernández Hermes: – Most jó esélyünk van arra, hogy miénk legyen a Magyar Kupa. Úgy gondolom, a miénk is lesz.

Szlobodan Prakljacsics vezetőedző: – A kupadöntő sorsa csak egyetlen találkozón dől el. Az adott pillanatnyi forma dönt majd az arany sorsáról. Jó játékot várok a csapatomtól, s nagyon bízom abban, hogy mi leszünk majd a jobbak.

Demeter András György edző: – Ha a saját játékunkat tudjuk játszani, s nem engedjük kibontakozni ellenfelünket – márpedig egyértelműen az a célunk, hogy megtörjük a Vegyész lendületét, s végig kézben tartsuk a mérkőzést –, akkor nyolc év után újra kupagyőztes csapata lehet Kaposvárnak.