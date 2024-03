A téli szünet követően a BFC Siófoknál mindössze az öt győzelemmel rajtoló FC Ajka szerzett több pontot, összehasonlításként ellenfelük, az eggyel több, öt bajnokit játszó Vasas FC kilenc pontnál tart. Az utóbbiak – csak úgy, mint a balatoniak – még veretlenek ebben az évben, amit még az FC Ajka, Nyíregyháza Spartacus FC, Gyirmót FC Győr trió mondhat el magáról. Némileg meglepő, hogy ezek után, illetve annak ellenére is távoznia kellett Desits Szilárd vezetőedzőnek, hogy a Vasast egyetlen pont választja el a második, feljutó helyen álló ETO FC Győrtől! Az utódja Gera Zoltán, a magyar U21-es válogatott volt szakvezetője, aki edzői pályafutása során első alkalommal irányít klubcsapatot. Hogy ez váltás mennyire volt jó döntés, a szezon végén kiderül. Gera bajnoki debütálása nem ígérkezik könnyűnek, hisz a balatoniak idén veretlenek, négy meccsen tíz pontot szereztek és van egy olyan támadójuk Németh Barnabás személyében, aki klubja mindegyik meccsén eredményes volt! A szombathelyi Rácz és az ajkai Szarka még azok, akik három fordulóban is be tudtak köszönni a soros ellenfélnek. Németh öt gólnál, az említettek viszont háromnál járnak, csak úgy, mint Tóth Milán a Vasasból, aki ezt a Pécsnek lőtt mesterhármasának köszönheti.

Németh mellett Dénest is ki kell emelni támadásban, aki tavasszal remek gólpasszokkal segíti a társakat, a Budapest Honvéd otthonában kiharcolt büntetője legutóbb három pontot ért, de Kitl is elkapta a fonalat, hisz háromszor is bevette az ellenfelek hálóját. Remélhetőleg ezúttal is betalálnak a sárga-kékek, ahogy eddig idén mindig. Erre minden esélyük megvan, hisz a Vasas a megelőző négy tétmeccsének mindegyikén – Credobus Mosonmagyaróvár, Pécsi MFC, Kolorcity Kazincbarcika SC, Mezőörs KSE – kapott gólt! A balatoni védekezését is dicsérni kell, hisz a Hegedűs által irányított védelem immár 244 perce nem kapott gólt Winterrel a kapuban – remélhetőleg még egy ideig kitart ez a széria.

Lendületben vannak tehát Dragan Vukmir tanítványai, akik a hazai pálya előnyét is élvezik, míg a Vasas legutóbb Kazincbarcikán hagyott két pontot (1–1), majd hét közben – már Gera Zoltánnal a kispadon – Mezőörsön játszott hosszabbításos kupameccset (1–1), amit végül "csak" büntetőkkel nyert meg a vármegyei első osztályú riválisával szemben. Ez a siófoki egy hét alatt a harmadik idegenbeli fellépésük lesz, ráadásul Hinora nélkül érkeznek, aki négymeccses eltiltást kapott. Ettől függetlenül bővel van minőség a keretükben, elég csak Urblíkra, Holenderre, Otigbára, vagy Radóra gondolni, de a már említett Tóth Milán is remek labdarúgó, aki Sztojkával együtt tagja volt a Gera Zoltán által vezetett utánpótlás válogatott keretének. Girsikről is szólni kell, akinek a testvére épp a BFC Siófok labdarúgója, az U18-as válogatott fiatal már tizenhat alkalommal lehetőséget kapott a játékra a piros-kékeknél.