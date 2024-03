A fiatalok meccsén Juhász Bence szettet sem engedett ellenfelének, míg a másik tehetség, Ripli Benedek is mindössze egyet, így fölényes hazai siker született. A társulat továbbra is az élen áll a pontvadászatban, s mindössze egy győzelemnyire van a bajnoki címtől.

A felnőtteknél az első sorban, Farkas Sándor mellett, ismét Sziklási Tibor kapott helyett. A tizenkilenc esztendős sportoló újfent élt a lehetőséggel, hiszen 614 egységet hozott, míg Farkas Sándor 641-ig jutott. Kovács Gábor bravúros teljesítményt nyújtott: 667 fát ütött és Németh Máté is kiválóan dobott, s végül 619 fáig jutott.

Még három meccs van hátra, s az investmentesek előnye egy pont a második Szeged előtt, a harmadik Répcelaknál pedig öttel állnak jobban. Sorsdöntő lesz tehát az utolsó három játéknap, hiszen sorrendben a Répcelakkal idegenben, a Győrrel hazai pályán csap össze a trónkövetelő, s a bajnokságot Szegeden zárják Botházy Péterék.

– A következő játéknapon nagy rangadó vár ránk Répcelakon, s ezzel az összecsapással már arra is készültünk – emelte ki Kovács Gábor, aki ahogy már fentebb említettük, pazarul játszott. – Ezért azoknak a csapattársaknak, akikkel beszéltem, illetve akik mögé a meccs alatta beültem, leginkább a hibákra hívtam fel a figyelmét, hogy a következő fontos találkozóra ki tudjuk javítani azokat. A saját kezünkben van a sorsunk – hangsúlyozta a négyszeres világbajnok, aki a harmadik szettben 177, a negyedikben pedig 182 fát ütött. – De a folytatásban is maximális koncentrációval kell játszanunk, s ígérem mindent megteszünk azért, hogy az utolsó forduló után mi örülhessünk.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Bábolna SE 8–0 (3703–3381)

Eredmények: Farkas Sándor 641–Lampert Péter 558 (4:0); Sziklási Tibor 614–Tóth Dávid Dániel 567 (3:1); Kovács Gábor 667–Balom Sándor 571 (4:0); Pintér György 656–Brázik Tamás 559 (2:2); Botházy Péter 597–Tóth Zoltán (Mogyorósi Balázs) 553 (3:1); Németh Máté 619–Szász László 573 (3:1).

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok Kaposvári TK–Bábolna SE 4–0 (1119–888). Eredmények: Juhász Bence 562–Sárai Máté 371 (4:0); Ripli Benedek 557–Teberi Marcell Jácint 517 (3:1).