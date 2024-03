– Tavaly január végén érkezett a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, miként emlékszik a kezdetekre?

– Nem éppen pályafutásom legfényesebb korszakát éltem, és hálás vagyok az akadémiának, főleg Bohus Beának, s Siti Beának, mert ők akkor is hittek bennem – hangsúlyozta Bató Lili. – Biztos vagyok benne, ha akkor nem ide igazolok, most nem itt tartanék. Az első félév jó volt arra, hogy felvegyem az első osztály ritmusát, nyár óta pedig sokat erősödtem fizikálisan és mentálisan is. Bakó Botond keze alatt sok új dolgot tanulok, a játékom színesebb lett. A fejlődésemet elősegíti az is, hogy érzem a stáb részéről a maximális bizalmat, ami számomra nagyon fontos, és igyekszem ezt meghálálni.

– Mit jelent számára, hogy a NEKA-n szerepelhet?

– Minden hely, ahol játszottam valamilyen szempontból fontos és tanulságos volt, de az eddigi legjelentősebb állomásom a NEKA, hiszen itt próbálhattam ki magam először felnőttjátékosként az NB I-ben, s ezért küzdöttem az egész pályafutásom alatt. A környezetünkben minden adott a kiváló munkához, és ahogy fentebb már említettem, rengeteget tanultam az itteni remek szakemberektől, nagyon megszerettem mindenkit. Többet kaptam a NEKA-tól, mint amire számítottam, és ezért nagyon hálás vagyok.

– Miért döntött úgy, hogy elfogadja az MTK Budapest ajánlatát?

– Nagyon élvezem, és nagy motivációt jelent, hogy a csapatban én vagyok a legidősebb, a legrutinosabb. De vonzott, hogy kipróbálhassam magam egy olyan csapatban, ahol több tapasztalt kézilabdázóval játszhatok együtt, hiszen új dolgokat tudok ellesni tőlük. Az MTK ajánlata nagyon szimpatikus volt, tetszett, amit felvázoltak, ahogy az is, milyen szerepet szánnak nekem, így hosszú hetek vívódása után úgy döntöttem, váltani szeretnék.

– Mit vár a szezon hátralévő részétől?

– Mindenképp azt szeretném, ha az első osztályban maradna az együttes, hiszen mindennap ezért dolgozunk, s jelenleg a sorsunk a saját kezünkben van. Nyár óta nagyon sokat léptünk előre, ezért bizakodó vagyok. Szeretném, ha csapatszinten és egyénileg is tovább tudnánk fejlődni, és ha napról napra ki tudjuk magunkból hozni a maximumot, akkor el tudjuk érni a célunkat.