Nem a legjobb előjelekkel vágnak neki a csabai kiesési rangadónak a bogláriak, a kisvárdaiak magabiztos legyőzése után (31–28) ugyanis nem várt fordulat következett: előbb Dunaújvárosban hatgólos második félidővel kivégezték magukat (32–20), majd a Moyra-Budaörs Handball elleni hazai bajnokin ott folytatták, ahol abbahagyták, az első játékrészben dobott kilenc góllal megágyaztak az újabb vereségnek (23–27). Mindkét bajnoki ennél többet ígért. – Szeretnénk újra élvezni a játékot, ha betartjuk a taktikai utasításokat és hozzunk, amire képesek vagyunk, akkor egy nagyon jó mérkőzést játszhatunk – nyilatkozta Győri Viktória a klub honlapján.

Ezúttal – legyenek bármilyen összeállításban – a legjobbjukat kell nyújtaniuk a bogláriaknak, mert ha kikapnak, kieső helyre kerülnek, vagyis már nem a saját kezükben lenne a sorsuk. Nyerniük kell, mert hiába vannak kétpontos előnyben a csabaiakkal szemben a hátralévő Motherson Mosonmagyaróvári KC, FTC-Rail Cargo Hungaria, MTK Budapest, Alba Fehérvár KC, Praktiker-Vác elleni meccsek nem sok sikert ígérnek számukra, melyekből csak az FTC, Alba kettőssel játszanak saját közönségük előtt. A csabaiak viszont pályára lépnek még a kieső Kozármisleny KA otthonában és fogadják a Kisvárdát, illetve az MTK Budapest, Moyra-Budaörs Handball, Praktiker-Vác, Motherson Mosonmagyaróvári KC vár még rájuk, utóbbi kettő hazai pályán. A bogláriakkal azonos ponttal álló Kisvárda Master Good lehet még érintett a kiesés kapcsán, ám nekik könnyebb dolguk lesz, miután játszanak még az Alba Fehérvár, TAPPE-Békéscsabai ENKSE, DVSC SCHAEFFLER, Vasas SC, Dunaújvárosi KKA ötössel, az utóbbi hárommal otthon.

A győzelem mértéke is fontos lenne, jó lenne négynél nagyobb különbséggel hozni ezt a rangadót, hogy összevetésben jobbak legyenek a lila-fehéreknél, így azonos pontszám esetén feléjük billenne a mérleg nyelve. Bogláron ugyanis néggyel nyertek a csabaiak (19–23), ám ez egy teljesen más meccs lesz, hisz alaposan átalakultak a keretek, főként hazai oldalon. Januárban súlyosan megsérült a házi gólkirálynő Marija Lanistanin, eligazolt Tamara Jovicevic, Termány abbahagyta, igazoltak két légióst Zagar, illetve Kücükyildiz személyében.

– Akkor nagyon masszív védekezést tettünk ki a pályára, és kellőképpen elbizonytalanítottuk őket támadásban – nyilatkozta Gyimesi Kitti, a csabaiak honlapján. – A recept most is ez, a gyors, futós játékukat minél inkább megakasztani, mert ez a gyors középkezdéseken, és lerohanásokon alapuló játék a fő erősségük. Mindemellett remekül cseleznek, tehát a visszafutások mellett az egy-egyezésekre is különösen figyelnünk kell. Elől pedig maximális koncentrációval kell támadni, és belőni a ziccereinket, mert ez lehet a legfőbb kulcsa sikerünknek. Ami biztos, hogy szombaton a győzelem szellemében fogunk kifutni a pályára, és ha kell, a szívünket, lelkünket ki fogjuk tenni a parkettra, hogy megnyerjük a rangadót.

A két klubnak ez lesz egymás ellen a hatodik élvonalbeli találkozója, a mérleg egy döntetlen mellett két boglári és ugyanennyi csabai siker. A két eddigi viharsarki találkozón előbb ikszeltek (24–24), majd öttel kikaptak (26–21) a bogláriak, talán ezúttal végre összejön a győzelem is.