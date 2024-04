Az elmúlt szezon remekül sikerült a Pest vármegyeieknek, hisz sosem zártak huszonhárom ponttal az élvonalban és ezt úgy tűnik, most megismételhetik, sőt, túl is szárnyalhatják, hisz huszonegynél járnak négy fordulóval a vége előtt. Ehhez le kellene győzniük a balatoniakat, ami nem lesz könnyű, hisz a két klub csatája mindig kiélezett meccset hozott az OBO Arénában. Két bajnoki és egy Magyar Kupa meccsükön kétszer eggyel, egyszer pedig hárommal kaptak ki, miután támadásban rendszerint leblokkoltak, előbb huszonhat, legutóbbi két alkalommal pedig csak húsz találtra voltak képesek. Reméljük ezúttal lekerül az átok Delyékről!



Nem nyertek tehát még Dabason, ahol ebben a szezonban az FTC-Green Collect (32–28) és a MOL Tatabánya KC (35–28) is elvérzett, mégsem esélytelenek, még akkor sem, ha az eddigi tíz idegenbeli bajnokijukból csak a PLER-Budapest (22–29) és a Fejér-B.Á.L. Veszprém (25–29) ellenit tudták megnyerni! Az ősszel Balatonbogláron néggyel nyerő dabasiak (22–26) ugyanis megfogyatkoztak az elmúlt időszakban, Horvat visszatért az RK Zagreb együtteséhez, Zdolik, illetve Pallag kapus pedig sérüléssel bajlódik, ami nagy esélyt kínál Sótonyi edző tanítványainak. Zdolik a házi gólkirály, kilencvennel, melyből hatvankilenc esett akcióból, az utóbbiból Török a legeredményesebb hetvenhattal! Pallag is alapember, övé a hatodik legtöbb védés az élvonalban, harmincegy százalékkal véd ebben a kiírásban! A legutóbbi két dabasi, NEKA elleni találkozón negyvenegy százalékon teljesített, ezért is jutottak mindössze húszig a somogyiak. Maradt persze minőség így is Tomori Győző együttesében, mely nélkülük is magabiztosan nyert Carbonex-Komlóval szemben (28–21) a legutóbbi fordulóban Bálint nyolc, Fekete öt góljával. Az előbbi korábbi akadémista, csak úgy, mint Ács Tamás, Bognár, Nagy Tibor, Török és Szeverényi.



Boglári oldalon optimistán várhatják az összecsapást, miután öt elbukott bajnokit követően kiütötték a QHB-Egert alsóházi rangadón (32–23), így némi lépéselőnybe kerültek a kiesés elleni harcban a PLER-Budapest és az Eger csapataival szemben. Hátra persze még nem dőlhetnek, így nekik is fontos lenne egy újabb siker, akár már most Dabason.