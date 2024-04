A Hungarian Motorsport Academy 16 éves versenyzője a spanyolországi versenypályákon lebonyolított Winter Series során korábbi csapatán belül és általánosságban is jó teljesítményt nyújtott, fejlődése folyamatos volt, és rengeteg tapasztalatot is szerzett. Hideg Ádám a négy versenyhétvége alatt kétszer volt dobogós, egyszer pedig pole pozíciót szerzett.

„Igazából voltak előjelei annak, hogy Ádám több ajánlatot is kap majd, mert több csapat vezetője, vagy tulajdonosa is figyelte a versenyhétvégéket. Számítottunk rá, hogy a Winter Series után lesznek megkeresések, és örülünk, hogy végül a Cram Motorsporttal állapodtunk meg, mert a vezetőkkel történt egyeztetések során számunkra úgy tűnt, hogy Ádám pályafutásának mostani szakaszában ez a leghelyesebb lépés” – nyilatkozta Ferencz Krisztián, a versenyző menedzsere.

Hideg Ádám kétszer már tesztelt is az új csapatával, melyet 1994-ben alapítottak és azóta több, később a Formula 1-ig jutó versenyző fordult meg benne. Közülük a legnagyobb név a brazil Felipe Massa, de versenyzett az olasz istállónál többek között Pastor Maldonado, Jaime Alguersuari és Jerome d’Ambrosio is, a magyar autósport-rajongóknak pedig Baumgartner Zsolt neve lehet a leginkább ismerős, Magyarország eddigi egyetlen Formula 1-es versenyzője ugyanis 1999-ben a Crammal volt harmadik a Formula Renault Eurokupában.

„Segítőkész, nyitott és együttműködő a csapat minden tagja, és amellett, hogy kíváncsiak a versenyző véleményére, szinte mindig meg is fogadják azt, legyen szó az autó beállításairól, vagy akár a guminyomásról. Az első tapasztalataim nagyon pozitívak, várom, hogy nekivágjunk a spanyol F4-es bajnokságnak” – mondta Hideg Ádám, akinek a versenynaptárban szereplő pályák közül több is ismerős lesz, a Winter Seriesben ugyanis Barcelonában, Valenciában, Jerezben és Aragónban is rendeztek futamokat.

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által létrehozott és működtetett Hungarian Motorsport Academy utánpótlás-nevelési rendszer versenyzője először a május 10-12-i hétvégén lendülhet akcióba, a spanyol bajnokság idei első fordulóját akkor rendezik Jaramában.

Ezután Portimao és a francia Paul Ricard versenypálya következik, majd Aragón, Valencia és Jerez után Barcelonában zárul a sorozat.