Parázs küzdelmet, tíz sárga- és egy piros lapot hozott az üldöző Dél-Balaton FC, valamint az éllovas Kaposmérő csúcsrangadója a megyei másodosztályban. A listavezető ugyan meggátolta, hogy az együtt 46 találatnál járó Galgóczi Károly – Balása Márk támadópáros betaláljon, de Szekér Zoltán személyében így is volt egy hazai duplázó. A hazaiak Balogh Rajmund korai vezető találatára reagált, a félidő előtt egyenlítettek, majd Zalivadnij Patrik kiállítását követően – 52. perc – nem sokkal a vezetést is megszerezték. Az emberelőnyt azonban nem tudta kihasználni a Dél-Balaton FC, ugyanis Laki-Molnár Olivér a 70. percben büntetőből egalizált, ami végül nagyon fontos pontot ért a Kaposmérő számára, mely így továbbra is vezeti a tabellát, míg Böröczky Bánk együttese kettő helyett továbbra is öt pontra van riválisától.

Sőt, a riválisok pontosztozkodást kihasználta az elmúlt hetekben botladozó Mezőcsokonya, mely a sereghajtó Balatonszárszó legyőzésével három pontra zárkózott és visszavette a második helyet a tabellán. Mátés Balázs együttese így továbbra is versenyben van, még akkor is, ha a mutatott játék nem predesztinál bajnoki elsőséget. A pontvadászatból azonban még kilenc forduló vissza van és láthatunk még Kaposmérő – Mezőcsokonya összecsapást is. Kérdés, hogy a 29. fordulóban lesz-e még tétje annak a rangadónak…

A 20. forduló egyik legnagyobb meglepetését pedig a Böhönye okozta. Nem is a Somogyvár elleni győzelemmel, hanem annak mértékével, ugyanis Pintér József csapata nyolcat gurított a tabella ötödik helyezettjének.

Dél-Balaton FC–Kaposmérő SE 2–2 (1–1)

Balatonszemes; V.: Mátyás László.

Dél-Balaton FC: Závec, Rózsa, Balása, Andermann, Galgóczi, Böröczky, Majoros (Vajandt 75.), Komáromi (Majoros 65.), Szekér, Herczeg (Huszár 53.), Grübl. Vezetőedző: Böröczky Bánk.

Kaposmérő: Szücs, Rákosa (Szépes 80.), Balogh R., Zalivadnij, Rubecz (Franzi 85.), Csatos, Török B., Nagyhegyesi, Heizer, Szabó A., Laki-Molnár. Vezetőedző: Prucsi Miklós.

Gólszerzők: Szekér (41., 57.), illetve Balogh R. (8.), Laki-Molnár (70. - büntető).

Kiállítva: Zalivadnij (52.).

Ifjúsági meccs: 2–1.

Lengyeltóti VSE–Kéthely SE 1–5 (0–3)

Lengyeltóti; V.: Hegyi Attila.

Lengyeltóti: Izsák, Németh R. (Piukovics K. 46.), Piukovics M., Pamuki A., Pamuki M. (Rack 80.), Schmida (Novák 59.), Szekeres, Tóth M. (Hosszú 68.), Kuti, Fucsik, Tóbiás. Vezetőedző: Szentes Róbert.

Kéthely: Jagadics, Nikula, Márkus (Csegzi 82.), Kolozs, Nemes (Hegedűs 72.), Kutor B., Kórosi, Török, Géczi, Kutor G., Fenusz. Vezetőedző: Nikula András.

Gólszerzők: Fucsik (67.), illetve Kutor (1., 4., 38.), Török (69. - büntető, 84.).

Ifjúsági meccs: 5–1.

Balatonföldvári SE–Somogyjád SZSE 6–0 (2–0)

Balatonföldvár; V.: Agócs Ákos.

Balatonföldvár: Illés, Schmidt (Kovács N. 75.), Óvári, Lakos (Tislér 46.), Bacskai, Porédos, Kadlicskó, Nagy J. (Kurdi 46.), Rusvai, Herczeg (Kovácsik 60.), Koseluk. Vezetőedző: Farkas Zoltán.

Somogyjád : Gelencsér, Petes, Brunner (Szentgróti 87.), Kökény (Buni 63.), Danó, Madeira-Lopes, Magyar L., Fejes, Bunovácz, Bogdán Á., Vajda. Vezetőedző: Szabó Miklós.

Gólszerzők: Bacskai (18.), Kadlicskó (38.), Koseluk (51. - büntető), Kurdi (62.), Óvári (65.), Kovács N. (90.).

Ifjúsági meccs: 2–1.

1926 PSE Fonyód–Kaposfői KISKE 3–3 (2–0)

Fonyód; V.: Takács Márton.

Fonyód: Csekk, Fehér, Czink, Böszörményi (Széphelyi 69.), Szabó D., Magyar P., Molnár M., Németh Á., Horváth P., Jóna, Cséplő (Semsey 85.). Vezetőedző:Graszl Norbert.

Kaposfő: Szira, Teruzzi, Fésűs, Blinczki, Bartos, Ivusza, Milis (Lakatos R. 46.), Sovány (Dörömböző 60.), Weimann, Herbel (Piszker 81.), Guzmics (Fejes 75.). Vezetőedző: Novák László.

Gólszerzők: Horváth P. (4.), Szabó D. (43.), Cséplő (75.), illetve Fésűs (56.), Teruzzi (86.), Bartos (89.).

Ifjúsági meccs: 0–17.

Kiskorpádi SE–Buzsák KSE 1–0 (0–0)

Kiskorpád; V.: Gyurka Bálint.

Kiskorpád: Tánczos, Blinczki, Horváth M., Kelemen, Erdei, Hortobágyi, Burda Dávid, Büki (Szerencsés 57.), Durda Dániel, Sznopek, Ábrahám (Ölbei 84.). Vezetőedző: Récsei János.

Buzsák: Gyurkó, Drubi, Kisharmadás, Insperger, Proity, Borsi (Pántics 62.), Hatos, Fenyár, Babina (Hosszú 65.), Tóth Sz., Zakariás (Fejes 70.). Vezetőedző: Perusza Balázs.

Gólszerzők: Hortobágyi (73.).

Ifjúsági meccs: 2–9.

Böhönye KSE–Somogyvári KÖSE 8–0 (3–0)

Böhönye; V.: Horváth Ádám.

Böhönye: Szabó Cs. (Budai 46.), Hajdu, Garai (Gőbölös 63.), Csizmadia, Farkas T., Farkas Cs., Kiss B., Szabó P. (Pintér 84.), Kocsis (Farkas R. 46.), Ruzsics, Mózes (Huszka 61.). Vezetőedző: Pintér József.

Somogyvár: Vass, Virágh, Pacsai, Piukovics, Bogdán Z., Makai, Pápai (Varga L. 60.), Kesztyűs, Nagy Sz., Horváth M., Gelencsér (Kontra 46.). Vezetőedző: Miletics Péter.

Gólszerzők: Farkas T. (28., 41.), Farkas Cs. (45. - büntető), Hajdu (56.), Farkas R. (59. - büntető), Kiss B. (61.), Huszka (77., 88.).

Ifjúsági meccs: 12–1

Balatonszárszó NKSE–Mezőcsokonya SE ?–? (?–?)

Balatonszárszó; V.: Balikó Zoltán.

Balatonszárszó: Szalai (Török B. 82.), Balassa, Kreschka (Mónos 50.), Molnár G., Baranyai, Huszár (Szücs 84.), Takács D., Sarang (Varga Ba. 55.), Késmárki (Mócsán 56.), Varga Be. (Kelemen 86.), Fenyár. Vezetőedző: Baranyai Dávid.

Mezőcsokonya: Iványi Bo., Herbel, Mező (Plajbász 60.), Ceglédi (Horváth Je. 46.), Szilvai, Mátés (Horváth Já. 70.), Vendriczki, Ács, Iványi Be., Tábori, Buzsáki (Orsós K. 65.). Vezetőedző: Mátés Balázs.

Gólszerzők: Takács D. (72.), Fenyár (74.), illetve Balassa (3. - öngól), Iványi Be. (48.), Mátés (69.), Horváth J. (77.).

Ifjúsági meccs: 7–0.

Nágocs SE–Balatonszabadi SE 1–3 (0–2)

Nágocs; V.: Czár Krisztián.

Nágocs: Erbár, Bajczi, Lőrincz, Nádori, Balassa, Fonyódi, Nagy L., Darázs, Bőhm, Szuhi (Lufcsik 54.), Gáspár (Illés 85.). Vezetőedző: Darázs István.

Balatonszabadi: Kokas, Jónás, Erdős, Fenyvesi, Szarka, Horváth M. (Krisztin 63.), Bárány, Bene (Rencz 70.), Keszler, Horváth B., Mester (Németh K. 59.). Vezetőedző: Horváth Bence.

Gólszerzők: Lufcsik (65.), illetve Mester (20.), Bárány (39.), Szarka (53.).

Ifjúsági meccs: 0–8.

Mesterlövészek

A góllövőlista élmezőnye:

1. Galgóczi Károly (Dél-Balaton FC) – 24 gól

2. Balása Márk (Dél-Balaton FC) – 22 gól

3. Balogh Márió (Nágocs SE) – 18 gól

3. Balogh Rajmund (Kaposmérő SE) – 18 gól

5. Mátés Balázs (Mezőcsokonya SE) – 17 gól

6. Rubecz Péter (Kaposmérő SE) – 14 gól

TABELLA