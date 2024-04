A siófoki Németh Nándor szerezte medencés úszásban a magyar válogatott egyetlen érmét a februári dohai világbajnokságon. A 24 éves úszónak kijárt már a siker, hiszen zsinórban a negyedik vb-n jutott a döntőbe 100 gyorson.

– Nagy mérföldkő volt – nyilatkozta a Magyar Nemzet interjújában Németh Nándor. – Már 2018 óta üldöztem egy érmet a nagy világversenyeken, többször is ott voltam a közelében, de valami mindig hiányzott, pedig éreztem, hogy képes vagyok rá. Lelkileg és mentálisan is sokat jelentett ez a bronz, lekerült a vállamról egy teher.

Németh látványosan kigyúrta magát, a dohai vb-n a korábbiakhoz képest is kirobbanó formának örvendett az izomzata alapján. Erről kulisszatitkokat osztott meg.

– Tudatosan dolgoztunk az izomzatomon, több súlyzós edzést végeztem – árulta el Németh Nándor. – Egyébként a tavalyi fukuokai vb-hez képest nem volt olyan nagy az ugrás, egy-másfél kiló plusz izmot szedtem fel, most 81 kiló körül vagyok. Innen már csak fél-egy kiló izom jöhet fel rám, 82 kilónál nem leszek több. Az izom fontos a robbanékonyság miatt, de mindenkinek megvan az ideális tömege, ami még nem megy a vízfekvés kárára. Jó példa a román David Popovici, aki nem a legvastagabb srác a mezőnyben, mégis világcsúcstartó volt 100 gyorson.

Ugyan 100 gyorson Németh vb-bronzérmesként várja a párizsi olimpiát, a szám magyar országos csúcsát továbbra is Milák Kristóf tartja. A BVSC úszója a Magyar Nemzetnek kijelentette, hogy a fő célja a 47,47 másodperces rekord megdöntése.

– Egy kicsit talán zavar, de inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon motivál – mondta arról, hogy Miláké a csúcs, nem pedig az övé. – Kristóf eddig pillangón érte el a legnagyobb sikereit, de szerintem egyértelmű, hogy ő gyorson is világklasszis úszó, szóval vele versenyezni ebben a tekintetben igazi kihívás. Nagyon bízom benne, hogy az olimpia után újra az enyém lesz a csúcs, mert akkor már elégedett lehetek majd a teljesítményemmel.

Németh Nándor a Magyar Nemzetnek arról is beszélt, hogy Ferrarit vezetett, focizott és gitározott, hová tette a dohai vb-n szerzett történelmi érmét, és milyen a kapcsolata Milák Kristóffal, akivel már az általános iskolában is osztálytársak voltak. A teljes interjú ide kattintva olvasható el.