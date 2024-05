A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola ezúttal is gondoskodott arról, hogy ne merüljön feledésbe Csik Ferenc neve. Az olimpiai bajnokra ugyanis ebben az évben is egy háromnapos versennyel emlékeznek meg, melyre a régió egyesületei mellett több külföldi klub is nevezett. A viadal péntek este a hosszabb versenyszámokkal rajtolt, a sportolók előbb 400 méter gyorson, majd vegyesen, végül pedig 1500 méter gyorson ugrottak medencébe.

Előbbi számban, az A korcsoportban bronzérmet szerzett a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE kiválósága, Lengyeltóti Bence, aki napokban vívta ki a világbajnoki szereplést az uszonyosúszó szakágban. Egy másik kitűnő úszó, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola növendéke, Kakuk Koppány Zéta megnyerte korcsoportját, még úgy is, hogy elmaradt eddigi legjobbjától közel öt másodperccel. A kisebb korcsoportokban medencébe ugró somogyi úszók is kitettek magukért, hiszen több számban is felállhattak a dobogóra.

Az emlékversenyen többi napján délelőtt az előfutamokat, délután pedig a döntőket rendezik, ezzel is hangolva a soron következő országos bajnokságokra és nemzetközi megméretésekre. Csik Ferenc mellszobrának koszorúzására szombaton 9.15 órakor kerül majd sor.