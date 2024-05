Tizenkét meccset játszott a tavasszal a BFC Siófok, melyeken már most több pontot gyűjtött, mint őszi tizennyolcon összesen. Már az ősszel nagyon nehéz helyzetbe hozták magukat a balatoniak, ám az idén gyűjtött tizennégyre sem lehetnek igazán büszkék, hisz ennél csak a Tiszakécskei LC (11), Pécsi MFC (7), Credobus Mosonmagyaróvár (7) hármas szerzett kevesebbet.

A csákváriak tizenöt pontnál járnak idén, nem sokkal jobbak a siófokiaknál, ráadásul már négy éve nem nyertek a Dr. Révész Géza utcában, a legutóbbi három bajnokit elbukták, remélhetőleg nem most szakad meg ez a negatív szériájuk. Nem a legjobb formában érkeznek, hisz a legutóbbi két bajnokijukat – Gyirmót FC Győr (0–2), BVSC-Zugló (0–1) – elbukták, 181 perce nem szereztek gólt, ráadásul eltiltás miatt Karacs is hiányozni fog a védelemből. A keretükben ott van Murka Benedek, aki tizenhatszor, Szakály Dénes pedig negyvennyolc alkalommal húzta magára bajnoki meccsen a balatoni sárga-kék mezt, melyben tizenöt gólt ért el. Szalai Péter pedig az utánpótlásból került Fehérvárra, onnan Balatonfüredre, majd a télen Csákvárra, ahol a huszonkét éves fiatal idén mondhatni, alapemberré nőtte ki magát, hisz kilenc találkozón szerepelt. A legnagyobb baj, hogy Simon András is a Fejér vármegyeiek labdarúgója, aki "Siófok-specialista", öt bajnokin hétszer (!) is betalált nekik eddigi pályafutása alatt. Ha pályára kerül, nagyon kell rá figyelni, nem csak emiatt, hanem azért is, mert az utóbbi két találata hat pontot ért a klubjának, igazi nyerőember. A házi gólkirály viszont nem Simon, hanem Nagy Zoárd Kornél nyolccal, aki az őszi hat után idén "csak" két találatnál jár, a legutóbbi fordulóban csereként kapott lehetőséget.

Varjas eltiltott

Balatoni oldalon is van eltiltott kapitány Varjas Zoltán személyében, így újfent át kell variálnia együttesét Jeney Gyulának, akiknek remélhetőleg a budafoki vereség után sikerült újra "életet lehelni" játékosaiba, akik sikerre éhesen, a megfelelő mentalitással lépnek pályára.