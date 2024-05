A találkozó elején bár fej-fej mellett haladtak a csapatok, de ezt követően a vendég Gyöngyös akarata érvényesült. Egy időkérés után rendezte a sorokat a somogyi gárda, amely a szünet előtt a vezetést is átvette. A fordulás után állandósult az egy-két gólos csurgói előny, amely a mérkőzés végégig kitartott, így a dél-somogyiak a Sótonyi László Sportcsarnokban tartották a pontokat.

Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös 27–25 (14–13)

Csurgó, 600 néző. V: Nagy F., Túróczy.

Csurgói KK: Füstös Á. – Tufegdzsics 7 (6), Zagar, Gábor M., Papp T. 6, Tóth P. 4, Bazsó 4.

Csere: Holló (kapus), Herceg 1, Szeilt E. 2, Mazurek, Gebhardt, Krszmancsics 3, Vasvári, Zobec, Borsos. Edző: Baranyai Norbert.

Gyöngyös: Tomics – Jaros 2, Schmid, Ubornyák 6, Hegedűs M. 5, Lakosy, Varsandán 1 (1).

Csere: Gyánti (kapus), Gyallai, Edwards 2 (2), GRÁF 4, Jóga 1, Pietruszko, Bodor 4. Edző: Bíró Balázs.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 7/6, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Baranyai Norbert: – Nem készültünk könnyű mérkőzésre, hiszen a Gyöngyös nagyon jó formában van. Érezte a csapat, hogy mindent be kell vetni a siker érdekében, és így is játszott. Füstös Ádám sokat tett hozzá ehhez a sikerhez, igazi rangadón sikerült megszereznünk a bajnoki pontokat.

Bíró Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült egy kis előnyt is kiharcolnunk. Jó volt a védekezésünk, de az apróbb hibáink megbosszulták magukat. A második félidőben sok ziccer kimaradt, és hiába küzdött nagyot a csapat a mérkőzés végére elfogytunk. Az utolsó fordulóban szeretnénk megszerezni a hatodik helyet.