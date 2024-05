45 másodperc elég volt a hazai vezetéshez, Major bedobása után Dénes adott gólpasszt Szedlárnak, aki szezonbeli harmadik találatát jegyezte ezzel. Az utóbbi Kitllel és Lászlóval azon játékosok egyike, akik két év alatt másodszor esik ki aktuális csapatával. Az utolsó három fordulóban így még inkább rámehetnek a fiatal játékpercekre a klubnál, ami legalább jól jövedelmez. Lehet persze matekozni, a kiírás szerint a helyezésekről sorrendben a több győzelem, a gólkülönbség, a több rúgott gól, egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége, bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés és legvégül a sorsolás dönt. A még bennmaradó BVSC-Zugló kilenc ponttal, három győzelemmel jobb jelenleg náluk, ahogy a gólarányuk is tizeneggyel...

Fotó: Németh András

Szedlár góljával le is tudta a találkozót a BFC Siófok, az első félidőt még megúszták kapott gól nélkül, miután Nagy Zoárd átadását Varga díszkíséretében Juhász a bal kapufára lőtte. A fordulás után már nyomasztóvá vált a vendégfölény, az egyenlítést Szakály szabadrúgása hozta meg, melynél Simon fejéről pattant Murka elé a labda, aki nem hibázott (1–1). A győztes gólban is főszereplő volt a Simon, Szakály duó, az előbbi beadását, utóbbi fejelte a léc alá, amit Hutvágner még kiütött, ám Tamás eszmélt a leggyorsabban, nem volt a legjobb a lövése, ám labdája Murkán megpattanva a hálóban kötött ki (1–2). A hajrában, pontosabban a rendes játékidő letelte után kétségkívül volt sansz az ikszre, Posztobányi, Varga és Balogh előtt is adott lehetőség, ám ezek kimaradtak, ám egy döntetlennel sem mentek volna semmire a balatoniak.

Fotó: Németh András

Jeney Gyula játékosai a legutóbbi, budafoki vereséggel úgy tűnt, tudomásul is vették a kiesést, vélhetően ennek köszönhető, hogy a fordulás után a szervezettebben játszó csákváriak nagy akarattal, hátrányból is meg tudták fordítani a mérkőzést. Nem volt persze nehéz dolguk, rengeteg hibával, eladott labdával játszottak a házigazdák, akiknél több gyenge, mondhatjuk harmadosztályú teljesítmény is akadt. Nem kérdéses, jónéhány labdarúgónak ajándék volt ez a szezon ebben az osztályban...

Merkantil Bank Liga – 31. forduló

BFC Siófok–Aqvital FC Csákvár 1–2 (1–0)

Siófok, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Sipos Tamás (Mohos Milán, Vörös Dániel).

BFC Siófok: Hutvágner – Major G., Hegedűs J. (Svedjuk, 86.p.), Posztobányi, Varga B. – Gyurkits (Girsik Á., 86.p.), Kitl M. – Dénes, László D. (Nemes, 61.p.), Szedlár (Balogh B., 61.p.) – Németh B. (Schildkraut, 72.p.). Vezetőedző: Jeney Gyula.

Aqvital FC Csákvár: Zelizi – Szalai P., Babós L., Gregor, Murka – Farkas A., Mészáros D. (Fejős, 70.p.), Szakály D. (Nahirnij, 90.p.) – Juhász L. (Tamás N., a szünetben), Nagy Z. (Simon A., a szünetben), Gazdag (Ominger, 36.p.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gólszerzők: Szedlár (1. p.), illetve Murka (61. p., 72. p.).

MESTERMÉRLEG

Jeney Gyula: – A helyzet abban változatlan, hogy minden mérkőzésen millimétereken múlik, hogy nyerünk vagy vesztünk… Most is számunkra szerencsétlen, két kapu előtti párharcból rossz helyre pattanó labdával veszítettünk. Nem hiszek a véletlenekben, az életben minden okkal történik, amiben mindenki azt kapja, amit megérdemel. Mi ezzel a vereséggel sajnos a reményünket is elveszítettük.

Tóth Balázs: – Egészen jól kezdett a Siófok, meg is leptek minket, majd magunkra találtunk, jött is egy kapufa, majd a második félidőben már gólokban is megmutatkozott a fölényünk.