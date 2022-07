A programot az amerikai Navy Seals, vagyis a haditengerészet elit egységének kiképzési terve alapján állították össze, és adaptálták a hazai körülményekhez. A felnőttek küzdelmét minden évben nagy érdeklődés övezi, ezért a Honvédelmi Sportszövetség és az Elit Challenge csapata kifejezetten kadétok számára is szervezett egy hét napos, nagyon kemény túlélőtábort.

Halász Zalán, kaposvári kadét nem először indult el ezen a megmérettetésen. Tavaly, hiába volt fizikailag felkészült, sajnos mentálisan ő sem bírta a terhelést, és az ötödik napon feladta a küzdelmet. Azóta csak egy cél lebegett a szeme előtt: újra teljesíteni a különleges kiképzést, és végigcsinálni minden feladatot.

– Szerintem az idei verseny talán még nehezebb volt, mint a tavalyi – emlékezett vissza Zalán. – Új elem volt például a negyvenöt méteres sziklafalról menetfelszerelésben ereszkedés. Ez alapból nagyon nehéz feladat, amit még izgalmasabbá tett, hogy van egy kis tériszonyom. De tudtam, nem lehet kifogás, teljesítenem kell ezt a próbát is.

Kőkemény küzdelem ez

A különleges kiképzésen 23 kadét vett részt az ország minden tájáról. Kaposvárról ketten indultak, de csak Zalánnak sikerült befejezni a hétnapos programot.

Halász Zalán derekasan helytállt az egyhetes programon.

A verseny alatt négyen kongatták meg a sátrak előtt elhelyezett harangot, ezzel jelezve: nem bírják tovább, feladják.

Nem mindenki bírta az egyhetes kiképzést.

– A tereptan vizsga is nagyon nehéz volt – folytatta Zalán. – Ketten nem is tudták teljesíteni a feladatot, így a teljesítésért járó felvarrót ők sem kaphatták meg. Koordinátákat adtak meg a feladatban, amihez nagyon sok dolgot kellett kiszámolni, majd eljutni a megadott pontra.

Nem csak térképtanban, de lövészetben is fejlődött az ifjú kadét. A tavalyi eredményeivel nem volt elégedett, de most a 7,62-es kaliberű gépkarabély jól működött a kezében. De bármilyen feladatot is tűztek ki elé, azt a legnagyobb elszántsággal teljesítette.

– Tanultam a tavalyi kiképzés kudarcaiból – gondolkodott el az ifjú kadét. – Azt már tudtam, hogy hiába vagyok, erős vagy gyors, ez most kevés lehet. Fejben is nagyon ott kellett lennem, hisz nem a többieket kellett elsősorban legyőznöm, hanem saját magamat. Családom segítségével ezért úgy döntöttem, hogy sport mentáltrénerhez fordulok. A szakember nagyon sokat segített abban, hogy ne csak fizikailag legyek a toppon a kiképzés alatt, hanem mentálisan, fejben is mindig fókuszált legyek, és minden pillanatban tudjam: képes vagyok rá.