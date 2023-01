Méhnyakrák szűrést végez az élethű babán a végzős védőnő hallgató. Malanovic Vanessa elmondta: harmadévesként a kaposvári kórházi gyakorlaton tanulta meg, hogyan kell nőgyógyászati vizsgálatot elvégezni. – Minden nőnek ajánlom, hogy legalább évente vegyen részt a szűrésen, ami mindössze pár perc és fájdalommentes – tette hozzá a hallgató.

– Sajnos még mindig előkelő halálesetek oka között a méhnyakrák, amely rendszeres szűrővizsgálatokkal megelőzhető és időben diagnosztizálva eredményesen gyógyítható – mondta el Hegedüs András, a Kaposi Mór Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának szakorvosa. Javasolja, hogy a hölgyek évente vegyenek részt vizsgálatokon. – A betegség leggyakrabban 35 és 60 év közötti nők körében alakul ki, de találtunk már 18 éves páciensnél is in situ carcinomát – emelte ki a szakorvos.

Megjegyezte: évek óta ingyenesen kaphatják a fiatal lányok a HPV elleni védőoltást (a humán papilloma vírus okozza a megbetegedést - a szerk.), amellyel a betegség megelőzhető. – Ez nagyon jó irány, például Ausztráliában az elsősök között vezették be az oltást és nagyon jók a tapasztalatok, 90 százalékban sikerült megakadályozni a méhnyakrák kialakulását, de emellett javasoljuk az oltottaknak, hogy évente ők is vegyenek részt szűréseken – mondta el Hegedüs András. A szakorvos megjegyezte: minden évben szűrőbuszokkal hozzák be a kaposvári kórházba a falvakban élő pácienseket, akik tüdőszűrésen, mammográfiai és nőgyógyászati szűréseken vehetnek részt.

Emellett szűrőbuszokon is helyben igénybe vehetnek nőgyógyászati vizsgálatokat. Kaposváron minden nap időpontfoglalást követően végeznek szűrővizsgálatokat a szülészeti és nőgyógyászati osztály ambulanciáján, emellett a nagyatádi, a siófoki, a marcali kórházban, valamint a balatonboglári, a tabi, a fonyódi egészségügyi központban, a barcsi, a csurgói járóbeteg-szakellátó központban is van lehetőség citológiai vizsgálatokra.

Négyszáz áldozat évente

Január 16-22-e között rendezik meg az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet, de a betegségnek az év minden napján figyelmet kell kapnia, hiszen ez a nőket érintő leggyakoribb daganattípusok egyike. A méhnyakrák ugyan nem okoz tüneteket a korai stádiumban, ám szűrővizsgálattal már észrevehetők a kóros elváltozások. Magyarországon évente közel 1300-1400 nőt diagnosztizálnak méhnyakrákkal, ebből közel 400 eset végződik halállal. A betegséget okozó HPV vírus elsősorban nemi úton terjed, de nem kizárólag és nem csak a méhnyakrák kialakulásáért felelős, egyéb daganatos megbetegedés hátterében is állhat a humán papilloma vírus.