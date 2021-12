Keresztet és Jézus képét tetováltatják magukra migránsok az Egyesült Királyságban, így bizonygatva, hogy áttértek a keresztény hitre. Ettől azt várják, hogy hamarabb jutnak menedékjoghoz vagy állampolgársághoz. A tippet az embercsempészektől kapják, akik a közösségi médiát használják arra, hogy szolgáltatásaikat hirdessék, és arra buzdítják a migránsokat, hogy térjenek át a keresztény hitre, vagy legalábbis tegyenek úgy, mintha kereszténnyé váltak volna. Ha ugyanis a migránsok azt állítják, hogy keresztény hitük miatt üldözik őket hazájukban, elkerülhetik a kitoloncolást, és nagyobb eséllyel kapnak menedékjogot – írja a The Times cikke nyomán a V4NA.

Az elmúlt öt évben több mint hússzor hivatkoztak kereszténységgel, ateizmussal vagy homoszexualitással kapcsolatos tetoválásaikra bevándorlók a menedékjogi tárgyalások során – jegyzi meg a The Telegraph.

Korábban az Iszlám Állam is kiadott egy útmutatót leendő dzsihadisták számára, amiben hasonló tippeket adtak az Európában élő iszlamisták számára. 2016-ban az Express hírportál számolt be róla.

A téma most ismét előkerült a liverpooli merénylő kapcsán. A 32 éves, szír származású Emad Al Swealmeen november közepén egy klinika előtt robbantotta fel magát egy taxiban. A robbantást terrortámadásnak minősítették.

A bírósági feljegyzések szerint a robbantó először 2014-ben adott be menedékkérelmet, de akkor és 2015-ben is elutasították, 2015 nyarán azonban áttért a keresztény hitre, és új nevet is vett fel.

Az Express most ismét felhívta a figyelmet az Iszlám Állam útmutatójára, mely „magányos farkas” harcosoknak ad tippeket.

Az 58 oldalas kézikönyv, mely néhány hónappal a 2015-ös párizsi merényletek után került nyilvánosságra, hangsúlyozza a meglepetés fontosságát a támadások során annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hatást érjék el.

Az útmutató kiemeli, hogy kulcsfontosságú, hogy a magányos elkövetők teljesen olvadjanak be a nyugati társadalomba, kerüljék el a „muszlim kinézetet” annak érdekében, hogy ne keltsenek gyanút a biztonsági szolgálatoknál, és a környezetüket is meg tudják téveszteni.

Arra buzdítja a dzsihadistákat, hogy viseljenek keresztet, vágják le a szakállukat, használjanak alkoholos parfümöket, mint a nyugatiak. Bár az iszlám vallás tiltja az aranygyűrű viselését, a „magányos farkasokat” erre ösztönzik, és felhívják a figyelmet arra is, hogy a „vallásos” szokástól eltérően ne a jobb kezükön hordják az órát.

Mint írják, ma, a „magányos farkasok” korszakában ez az útmutató nagy segítség lehet, hogy az iszlamista terroristák „biztosítsák működésük sikerességét”.

