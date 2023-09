Azt is érdemes felidézni, hogy

Jakab Péter, közvetlenül azelőtt, hogy 2022-ben lemondatták volna a Jobbik frakcióvezetői tisztségéről, nyolcvanmillió forintot próbált átjátszani saját holdudvarának. A bukott politikus ugyanis, kihasználva, hogy még frakcióvezető – aki az egyszemélyes aláíró –, frakciószerződéseken keresztül juttatta volna ki a pénzt.

A terv végül kútba esett, és pár nappal később a jobbikos képviselőtársak leváltották Jakab Pétert.

Márki-Zay a támogatóitól gyűjtögetne pénzt

Jakab Péter mellett Márki-Zay Péter is egyre nagyobb figyelmet szentel a pénzügyeknek. A legutóbbi országgyűlési választáson csúfosan elbukott baloldali miniszterelnök-jelölt, aki mellesleg maga ismerte be, hogy az összefogás milliárdokat kapott külföldről, most támogatókat keresve kalapozik.

Egy, a Magyar Nemzet által megismert levélben a nemrég bejegyzett Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke azt írja, „induló pártként, szerveződő kis csapatként bontogatják zászlajukat, és tudatában vannak annak, hogy ellenszélben kell majd a szolgálatukat végezniük”.

Anyagi támogatóink jelenleg nincsenek, ezért minden kezdeti költséget magánszemélyként adunk össze. A jövőbe tekintve a célunk nem lehet más, csakis egy erős, 21. századi párt és közösség felépítése, ami igazi alternatívát tud nyújtani azok számára, akik valódi változást szeretnének szeretett hazánkban

– fogalmaz Márki-Zay.