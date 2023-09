A szerdán megjelent interjúban elmondta: azért hívták meg Szlovákiába, hogy egyrészt átadjanak egy olyan beruházást, amely a helyi embereknek teremt munkahelyet és a magyar kormány finanszírozta, másrészt átadjanak egy újabb útkapcsolatot, amely immáron a 38. ilyen kapcsolat a két ország között.

Hozzátette,

azt szeretné, ha a Szövetség sikeres lenne; "érdekes módon szinte minden szlovákiai szlovák politikus is azt mondta nekem, hogy ők is szeretnék, ha a Szövetség sikeres lenne".

"Mi szurkolunk a Szövetségnek, de nem azért, mert minket a szlovák belpolitikai eredmény érdekelne, hanem azért, mert mi Szlovákiával jó kapcsolatokra törekszünk. A jó szlovák-magyar kapcsolatokban pedig mi mindig erőforrásként és összekötő kapocsként tekintünk a felvidéki magyarságra. Úgy gondoljuk, hogy ha lesz a felvidéki magyarságnak erős képviselete Pozsonyban, akkor az segíteni fog abban, hogy a magyar-szlovák kapcsolatokat azon a magas szinten tudjuk tartani, ahol már most is vannak, vagy akár tovább is javíthatjuk" - hangsúlyozta a tárcavezető.