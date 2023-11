A tervezett Szuverenitási Hatóság büdzséjéről elmondta, hogy lényegesen kevesebb lesz az Alkotmányvédelmi Hivatal költségvetésénél. Mindenki láthatja majd, hogy ez konkrétan mekkora összeg lesz még a hivatal működésének megkezdése előtt.

A nemzeti konzultációval kapcsolatban elhangzott, egyelőre a papír alapú levelekre lehet válaszolni, de később online is ki lehet majd tölteni.

Szentkirályi Alexandra jelezte, a Gazdasági Versenyhivatal dolgozik azon, hogy

az árfigyelőbe bevont termékek száma bővüljön karácsony előtt. Erről jelenleg a boltokkal egyeztetnek.

Legyen úgy, mint korábban

Az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek jogairól Gulyás Gergely azt mondta:

Magyarország csak azt kéri, álljon vissza a 2017 előtti helyzet az ott élő magyarok esetében, ám erre csekély esélyt lát jelenleg.

A migrációs helyzetről azt mondta, noha a téli időszakban enyhülni szokott a bevándorlási hullám, ez most nem látszik, ehhez az EU határvédelmét kellene megerősíteni.

A rákosrendezői, a városképet csúfító, a városba vonattal érkezők elé táruló illegális hulladéklerakóról ügyében azt mondta, arról Lázár János miniszter fog tájékoztatást adni.

A kormányinfón szóba került a párizsi klímaegyezmény is, ennek kapcsán Gulyás Gergely elmondta, hogy a nagy államok nem tartották be a vállalásaikat, Magyarország viszont csökkentette a saját kibocsájtását. – Kína és az USA esetében rossz irányú folyamatokat látunk, a klímacélok nem fognak megvalósulni. A kormány közel 150 milliárd forintért hirdetett meg zöldenergia termelésre és tárolásra vonatkozó programokat. Az atomenergia szintén zöldenergia, mert nincs szén-dioxid kibocsájtás, még az Európai Parlament is így döntött, a nap és a szélenergia is fontos, bár a társadalmi tiltakozás ezek esetében egyre nagyobb – fogalmazott, majd hozzátette: Magyarország jól áll, új reaktorokat épít, támogatja a kormány a naperőművek létesítését és az energiatárolást.

A miniszter a migránsok fegyvereire vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette: az unió szerint a határvédelem erővel védése bűnös dolog, Brüsszelnek nincs használható válasza.

Csak jó tagállami válaszok vannak, a határvadászok, a rendőrség és a katonák védi a határt, a határátlépési kísérletek nagyon nagy részét meg tudják akadályozni. Az EU azért harcol, hogy ez se legyen, a kötelezettségeket betartókat is igyekeznek ellehetetleníteni

– mutatott rá.

Nincs közvetlen veszély

Egy Kínából útnak induló esetleges új járvány kapcsán azt mondta,

egyelőre nem kell azzal számolni, hogy egy új koronavírus köszönt ránk, de az új vírusokról a tisztiorvosi főszolgálat minden információt beszerez, egyelőre közvetlen veszélyt nem látni.

A nyugdíjakkal kapcsolatban azt mondta, hogy minden tagállamnak, ami a helyreállítási alapban részt vesz, meg kell nézni, hogy a nyugdíjrendszere fenntartható-e.

Ez alapján a következő tíz évben semmilyen változtatásra nincs szükség Magyarországon

– jelentette ki a tárcavezető.

A végrehajtás alá került, kilakoltatás előtt álló alapítványi Qualitas középiskoláról elmondta, felhívták már korábban a figyelmet arra, hogy magánintézménnyel szemben fokozott óvatosság indokolt. – Itt a tulajdonos komoly tartozást halmozott fel, így az iskola épülete veszélybe került – közölte. Hozzátette: az államnak nincs jogi felelőssége az ügyben, de megpróbál segíteni, akik tanköteles korban van, azok elhelyezésén dolgoznak.