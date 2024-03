Valakiről a beleegyezése nélkül hangfelvételt készíteni jogellenes, ennek alapvetően polgári jogi szankciói vannak, bizonyos esetekben azonban büntetőjogi relevanciával bírhat – mondta a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán, akit Magyar Péter, Varga Judit volt igazságügyi miniszter volt férjének kijelentései kapcsán kérdeztek.

Mint ismert, korrupciós ügyben, a Schadl–Völner-ügyet érintő két témában hallgatták meg a nyomozó ügyészek Magyar Pétert múlt szerda délelőtt. Varga Judit exférje vallomásában azt állította, hogy bizonyítékai is vannak, de ezeket továbbra sem mutatta be. Azt ígérte, a március 26-i következő alkalomra viszont magával hozza majd a hangfelvételeket, és ha lehet, ezeket nyilvánosságra is fogja hozni. A Facebookon most azt ígérte: „március 26-án 9.00 órakor, mielőtt belépek az ügyészség épületébe, közzéteszem a YouTube-csatornámon és itt is azt a felvételt, ami bizonyítja az állításaimat”.

Egy hétfői vidóban azt is jelezte, hogy ezen a volt felesége, Varga Judit lesz hallható, aki az igazságügyi rendszer működéséről beszél.

Állítása szerint felesége azzal indokolta, hogy nem mond le, hogy ezt ebben a „maffiaállamban” nem teheti meg. Magyar Péter azt is mondta, hogy ezeket a hangfelvételeket ő maga készítette, tehát titokban felvételt készített a saját feleségével folytatott beszélgetésről. Elismerte, hogy tettére „nem büszke”, viszont azzal magyarázta, hogy ezzel akarta megvédeni családját.