Juhász Hajnalka: nagyon fontos a hazánk által vállalt misszió

Ha a jelenlegi tendenciát nem fékezzük meg, a kereszténység bázisát 2050-re már nem Európa, hanem az afrikai területek fogják adni, és ez a folyamat a gondolkodásunkat, a világunkat, a kultúránkat és az identitásunkat is teljesen átrendezi. Ezért fontos a magyar kormány által vállalt misszió – jelentette ki egy interjúban Juhász Hajnalka miniszteri biztos, a KDNP politikusa.

A nemzetközi humanitárius segítségnyújtási kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztos a Hungary Helps (Magyarország segít) segélyprogram kapcsán a 888.hu újságírójával folytatott beszélgetés során hangsúlyozza: ne a problémát engedjük be Európába, hanem a segítséget vigyük oda, ahol szükség van rá. Hozzáteszi:

a magyar kormány célja az, hogy olyan hiteles és hatékony választ adjon erre a kérdésre, amely méltó egy ezeréves keresztény kultúrájára büszke európai uniós országhoz.

Elárulja, a hatékonyabb segítségnyújtás érdekében hazánk arra törekszik, hogy ne ő mondja meg egy adott közösségnek, mire van szüksége, hanem a helyi vallási vezetőkön keresztül közvetlenül ők tudassák, mivel és hogyan segítheti a helyben maradásukat Magyarország. Hiszen, amint Juhász Hajnalka rámutat,

továbbra sem csökken a válságövezetekből az elvándorlás, ezért szerinte Európa erőteljes bevándorlási hullám elé néz.

Az interjúból kiderül, hogy hazánk elsősorban a Közel-Keleten segít, tehát azon a területen, amely a kereszténység bölcsőjének számít, valamint Észak-Afrikában. E vidékeken a keresztények jelenléte már csak történelmi okokból is nagyon fontos lenne, jóllehet drasztikus mértékben csökken a lélekszámuk.

„Szíriában például 1 millió 200 ezer volt a keresztények száma, és ez mindössze tíz év alatt, a polgárháború miatt alig 400 ezerre csökkent. Irakban a becslések szerint 2030-ra 0,1 százalék lesz az ott élő keresztények aránya”

– mondja a miniszteri biztos, aki szerint ennek egyrészt a radikális iszlamizmus terjedése, másrészt a dzsihádistáknak felróható, a keresztény közösség felszámolását célzó pusztítás az oka.

Nemzetközi együttműködésre van szükség

Juhász Hajnalka a magyar segítségnyújtás egyik példájaként említi, hogy az észak-iraki Tell-Aszkuf városában 991 keresztény család lakóházát újították fel. Rámutat arra is, hogy törekvéseiket az amerikai kormány is elismerte, amikor az USAID nemzetközi fejlesztési ügynökség révén együttműködési megállapodást írt alá a magyar kormánnyal. Továbbá reményének ad hangot, hogy hangsúlyos nemzetközi jelenlétünk fejlesztési együttműködések formájában a magyar cégek számára is fontos gazdasági lehetőségeket kínál a jövőben.

A politikus elárulja, hogy a magyar kormány célja a Hungary Helps programot a visegrádi együttműködés szintjére emelni, hiszen amiként a migráció kérdésében, úgy ebben a kérdésben is együtt hatékonyabban tudják képviselni az álláspontjukat a közép-európai országok.

Végérvényesen megváltozhat a világ

A miniszteri biztos szerint Magyarországon a keresztények szabadon gyakorolhatják a hitüket, de ez Nyugat-Európában már nem magától értetődő, hiszen a bevándorlással érkező, erős identitással rendelkező, fiatal muszlim férifak nem tudnak és nem is akarnak integrálódni a nyugati társadalmakba. Hangsúlyozza:

ez az erős identitású iszlám egy meggyengült identitású keresztény Európával néz szembe.

Juhász Hajnalka hozzáteszi, hogy a világ méltatlanul kevés figyelmet fordít az üldözött keresztények helyzetére pedig azt látjuk, miközben a Közel-Keletről végleg eltűnik a kereszténység, addig annak bázisát 2050-re már nem Európa, hanem az afrikai területek fogják adni, és ez a tény alapjaiban változtatja meg az európai gondolkodást, világlátást, kultúrát és identitást is. „Ezért nagyon fontos az a misszió, amelyet a magyar kormány magára vállalt” – hangsúlyozza a kereszténydemokrata politikus.