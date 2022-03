Marosvásárhely határában, Jedd közelében egy járókelő olyan zsákra bukkant egy elhanyagolt, szemetes területen, amelyben félig-meddig elégetett magyarországi levélszavazatok voltak. A felfedező értesítette a helyi román sajtót is, az esetről így elsőként a Punctul.ro nevű kétnyelvű híroldal számolt be, majd csakhamar a magyar kormánnyal szemben kritikus médiában nagy nyilvánosságot kapott az ügy – írja az Origo.

IDŐKÖZBEN A MASZOL KIDERÍTETTE, HOGY ÖSSZESEN TIZENHÁROM LEVÉLSZAVAZATOT ÉS HATVAN DARAB ÜRES BORÍTÉKOT TARTALMAZOTT AZ ELDOBOTT ÉS RÉSZBEN ELÉGETETT KUPAC, AMIT JEDD MELLETT MEGTALÁLTAK.

Rendőrségi források megerősítették mind a számadatokat, illetve a hírportál megtudta azt is, hogy egyik borítékban sem szerepelt a levélszavazatot hitelesíteni hivatott, a szavazó személyi adatait tartalmazó nyilatkozat, tehát eleve valamennyi szavazólap érvénytelen volt.

Köztudott az is, hogy Márki-Zay Péter múlt héten erdélyi látogatása során a kolozsvári közönségtalálkozót követően Marosvásárhelyre utazott, ahol másnap reggel sajtóreggelire várt újságírókat, de hogy kiket, az sem akkor, sem azóta nem derült ki. A mértékadó erdélyi magyar szerkesztőségek ugyanis nem kaptak meghívást a találkozóra.

A Maszol kérdésére akkor a baloldali miniszterelnök-jelölt sajtófelelőse azt mondta, azért, mert az e-mail címük lemaradt abból a jegyzékből, amit a helyi szervezők neki összeállítottak. Ugyanígy járhatott a többi magyar szerkesztőség is, és azt is csak névtelenségbe burkolódzó forrásuktól tudták meg, hogy a jelölttel román újságírók találkoztak – egyesek szerint éppen annak a portálnak a képviselője is, amelyik közzétette a Marosvásárhely határában megtalált levélszavazatok hírét.

A témához tartozik az is, hogy Marosvásárhelyen jártakor Márki-Zay Péter egymillió forint jutalmat ajánlott fel azoknak, akik választási csalást lepleznek le a magyarországi országgyűlési választásokon. A politikus azt mondta, míg Magyarországon „a személyesen leadott szavazatokat szavazatszámlálók ellenőrzik, a levélszavazatok fölött semmilyen kontroll nincs".

Korábban a Maszol helyi forrásokból arról értesült, hogy amikor csütörtök reggel a rendőrség kiszállt helyszínelni, egyetlen embert találtak ott, mégpedig Parászka Borókát, a magyar kormányt érintő éles kritikáiról is ismert erdélyi újságírót, aki épp a tetthely közelében lakik.

A MASZOL FORRÁSAI MÁR CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTT EGYBEHANGZÓAN AZT ÁLLÍTOTTÁK, HOGY A LEVÉLSZAVAZATOK ELTÜNTETÉSE, MAJD FELFEDEZÉSE ÉS AZ E KÖRÜL KIALAKÍTOTT MÉDIAVISSZHANG NEM TÖBB OLCSÓ PROVOKÁCIÓNÁL.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szólalt meg elsőként az ügyben. „Ma olyan felvételek jelentek meg az erdélyi és magyarországi sajtóban, amelyek a Maros megyei Jedden eldobott szavazólapokat mutatnak zsákokba gyűjtve. Az RMDSZ elítéli azokat a vádakat, amelyek azt sugallják, hogy itt választási csalásról lenne szó" - írta Facebook-oldalán a politikus.

Feljelentést tett a Nemzeti Választási Iroda

Az NVI közleményében azt írta:

ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, miután a sajtóban csütörtökön megjelent, hogy Marosvásárhely mellett több, már kitöltött szavazólapot dobtak ki az útszélre. További tájékoztatás várhatóan az eljárás későbbi szakaszában adható - tették hozzá.

Az NVI felhívta a levélben szavazásra jogosultak figyelmét, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazási levélcsomagot a személyes kézbesítés mellett egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítéssel is le lehet adni.

"Ezért a levélcsomag átadásakor a választónak kiemelt figyelmet kell fordítania a bizalmas küldeményre, hogy az iratok biztonságban vissza is érkezzenek a későbbiekben az NVI-hez" - írták.

Jelezték: a levélben szavazók a szavazási levélcsomagjukat a személyes leadás mellett postai úton is célba juttathatják, ez szintén garantálja, hogy a feladott küldemény sértetlenül megérkezzen. A levélszavazatot és a szavazási iratot tartalmazó borítéknak a választások lezárásáig, tehát vasárnap 19 óráig meg kell érkeznie az NVI-hez.