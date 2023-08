Hirdetés 3 órája

Álláslehetőségek a gyártás és termelés területén Tatabányán

Gyári környezetben megannyi esély adódhat az elhelyezkedésre, többek között Tatabányán is. Ezen pozíciók között a magasan és az alacsonyabban képzett, a tapasztalt és a tapasztalatlan munkavállalók is megtalálhatják a számukra ideális lehetőséget. Ilyen típusú munkakörök egyebek mellett a TatabanyaAllas.hu kínálatában is elő szoktak fordulni, amelyekből be is mutatunk néhányat a következőkben!

Álláslehetőségek a gyártás és termelés területén Tatabányán - TatabanyaAllas.hu Fotó: HRYSHCYSHEN_SERHII

Operátor Operátor munkalehetőségek már többször is elérhetőek voltak a TatabanyaAllas.hu felületén. Az ilyen típusú pozíciók kapcsán az alapvető feladatokat általában olyan tevékenységek jelentetik, mint például a gyártósori összeszerelés, a minőség-ellenőrzés, a tesztelés, valamint a kisebb adminisztrációs teendők elvégzése. Itt találhat Tatabányán operátor állásokat. Az operátori állások teljes egészében betanított munkák, vagyis általában különösebb iskolai végzettséget és tapasztalatot sem követelnek meg. A precizitás, a pontosság, a monotóniatűrés és olykor az alapvető számtógépes ismeretek ugyanakkor kimondottan fontos kvalitásnak számítanak a pozícióban történő eredményes helytállás érdekében. Technológus Technológus pozíció ugyancsak megtalálható volt már a tatabányai állásportál kínálatában. Konkrét példát említve, egy ipari olajhulladékok előkezelésével és hasznosításával foglalkozó cég keresett kollégát ebbe a munkakörbe. Az állás betöltésével olyan feladatok jártak együtt, mint a technológia üzemeltetése és a gyártási folyamatok felügyelete, a termeléshez kapcsolódó adminisztratív támogatás, a készletnyilvántartás adatainak rögzítése, a minőség-ellenőrzés, továbbá a gépek és eszközök folyamatos üzemeltetése, illetve karbantartása. Ezen feladatok ellátásához pedig műszaki szakirányú végzettségre, valamint folyamatszemléletű gondolkodásmódra volt szükség. A gépészeti ismeretek, a targoncavezetői jogosítvány, továbbá az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő végzettség külön előnyt jelentett. A személyes tulajdonságok kapcsán pedig az együttműködő készség, illetve a kiváló problémamegoldó képesség bírt kiemelt fontossággal. Vízgépészeti technikus A vízgépészeti technikus pozíció szintén azon munkakörök listáját erősíti, amelyek megtalálhatóak voltak már a TatabanyaAllas.hu kínálatában. Az álláslehetőség alapvető feladatkörét az uszodatechnikai és víztechnológiai kivitelezési, illetve tervezési feladatokban való aktív közreműködés jelentette. Az esélyes pályázáshoz pedig vízgépészeti technikus végzettségre, B kategóriás jogosítványra, a tervrajzok és műszaki rajzok olvasási képességére, a tervezői programok ismeretére (pl. AutoCAD), valamint erős műszaki érdeklődésre volt szükség. CNC forgácsoló/marós Végezetül a CNC forgácsoló/marós pozícióról sem feledkezhetünk meg, amely felbukkanása szintén nem példa nélküli a szakmunka álláskategória alatt. Konkrétumot említve, egy egyedi gépek-, szerszámok és berendezések gyártásával foglalkozó cég keresett kollégát az acélszerkezetek és öntvények megmunkálására, illetve a marógépek kezelésére és programozására. A munkakör betöltésének alapvető feltétele volt a forgácsoló, a gépgyártástechnológiai-technikus vagy a szerszámkészítő végzettség megléte. Emellett fontos elvárásként tekintett a munkáltató a műszaki rajz olvasásának készségére, és a 3 műszakos munkarend vállalásának hajlandóságára.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!