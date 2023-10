Az idei évben ünnepli immáron tizenkilencedik születésnapját a Suzuki Szigetvár, ennek köszönhetően 19%-os kedvezménnyel lehet hozzájutni minden gyári tartozékhoz, kiegészítőhöz. Sőt, mivel a cég számára mindig is kiemelkedően fontos volt, hogy lakossági és céges partnerei igényeit is személyre szabott megoldásokkal elégítse ki, így természetesen a vásárlókkal együtt ünnepelnek. Az „ajándékok között” ott lapulhat egy téli kerék garnitúra, díjmentes forgalomba helyezés, de még sok más olyan dolog is, ami óriási segítség lehet.

A flottaügyfelek pontosan tudják már, hogy a Suzuki Szigetvár e tekintetben milyen elkötelezett, hiszen már korábban is kaphattak különleges ajánlatokat, ez pedig a jövőben sem lesz másképp. A Suzuki Szigetvár jelenlegi kampányának köszönhetően a jogi személyek további kedvezményt kapnak, persze a lakossági ügyfelek is jól járnak. Mindenesetre érdemes személyesen érdeklődni, ugyanis az ügyfelek olyan különleges ajánlatokat kaphatnak, amit máshol nem feltétlen.

Érdemes kihangsúlyozni, hogy nagy sikernek örvend az akár 0 %-os THM fix kamatozású, zárt és nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukció is.*

További szolgáltatásaink:

Új Suzuki modellek értékesítés, raktárkészletünkről akár 4 órás átadási idővel

Tesztvezetési lehetőség

Használtautó értékesítés, vétel, beszámítás, bizományos kereskedés

Jármű finanszírozás teljes körű ügyintézése (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár).

Jármű honosítás, átírás, állapotfelmérés

Eredetiségvizsgálat

Casco és kötelező biztosítás kötés

Biztosítási kárügyintézés, csereautó biztosítása a javítás időtartamára

2 kabinos fényező részleg, 8 m hosszú személygépjárművek -tehergépjárművek -kisbuszok fényezése alkalmas

Színkeverés, polírozás

5 állásos karosszéria lakatos részleg, húzató paddal

Jégkáros járművek fényezés nélküli javítása

Műszaki vizsgáztatás 2 vizsgasoron (személygépjármű, tehergépjármű, lassú jármű, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, motorkerékpár)

Autódiagnosztika a legtöbb Európai és Japán gyártású jármű estében

Olajcsere

Garanciális és garancián túli egyéb márkák javítása

Automata váltó olajcsere

Üzemanyagrendszer gépi tisztítása

Futómű állítás lézeres technológiával

Gumiszerelés, centrírozás

Klímatisztítás, javítás, feltöltés

Gyári és utángyártott alkatrészek, nem csak Suzukihoz

Kenőolajok, akkumulátorok, kiegészítő extrák, HI-FI, riasztó és egyéb autó-felszerelési tartozékok forgalmazása

Autókozmetika

Személygépjármű (7 személyes is), tehergépjármű bérbeadása

Suzuki Szigetvár márkakereskedés és szerviz

7900 Szigetvár, József A. u. 66/3. (MOL kút mellett)

Tel: 73/456-789, 20/450-5000, 70/644-3333

Nyitva: h–p: 8-tól 17-ig, sz: 9-től 12-ig v: zárva. www.suzukiszigetvar.hu

