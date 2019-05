Három nap az improvizáció bűvöletében – Jön a Babel Jazz Fesztivál!

A Babel Sound világzenei fesztivál szervezői ezúttal a jazz műfaján belül teremtik meg azokat az ünnepi találkozásokat, amik immár a Babel védjegyét jelentik. Május 31-től június 1-ig Balatonbogláron várnak ránk az izgalmas hazai és külföldi együttesek.

A fesztivál kezdőnapjának egyik legizgalmasabb fellépője az izraeli Shalosh Trió és a Babel Sound közönsége előtt már jól ismert izraeli énekesnő, Tula Ben Ari közös formációja. A Shalosh orientális, progresszív jazz-rockot hoz, aminek hangulati skálája a bensőséges kamarazenei hangzástól egészen a himnikus emelkedettségig terjed. Tula Ben Ari – akit a Playing for Change Band – zenével a békéért programból ismerhet a nagyközönség – a jazz, a soul és a mediterrán népzene mestere. Spanyolul, héberül, ladino nyelven és arabul is énekel – misztikumba és jó adag örömbe burkolva.

Hazai fellépők közül megemlítendő a The Transform Quintet, amelyben hazánk egyik leginvenciózusabb gitárosa, Gyémánt Bálint is feltűnik. Ezen a napon lép fel a Babel Sound közönsége által már jól ismert belgrádi Nakedband súlyos funk őrülettel, eszelős experimentális jazzel és utazós dub pszichedéliával. A napot a Laureate Jazz Verseny győztese, a Fekecs Ákos Project zárja.

Május 31-én egy, a jazzben még mindig ritkaságnak számító női szaxofonos is fellép, méghozzá a holland Kika Sprangers, aki nyugalommal és melankóliával átszőtt kompozícióin keresztül mesél hallgatóinak. Őt az izraeli Subtex duó követi. A formációt a Chick Corea és Avishai Cohen oldalán is feltűnt zongorista, Gadi Lehavi, és a legnevesebb jazzintézményben, a Berklee College of Music-o n diplomázott Yoav Eshed gitáros alkotja. Kettejük barátságából intim zenei párbeszéd születik a színpadon az izraeli jazzre jellemző melodikussággal.

A fesztivál egyik fénypontját jelenti a Berlin és Felsőörs között ingázó gitárlegendánk, Snétberger Ferenc koncertje. A magyar közönségkedvenc húrjain a klasszikus zene, a jazz és a manouche swing keveredik az összehasonlíthatatlanul snétbergeres introvertáltággal, ami hihetetlen nyugalmat varázsol bármilyen környezetben.

A zárónapon, június 1-jén sem lesz hiány zenei katarzisból. Erről többek között a bolgár multiinstrumentalista, Nikolai Ivanov gondoskodik, aki egy looper és végtelen zenei fantázia segítségével varázsol körénk mágikus zeneburkot. Borbély Mihály és Binder Károly duójában kézzel foghatóvá válik mindaz, amiért a magyar jazzt szeretjük: Bartók, a népzene és az amerikai zenei tradíció is „szóba kerül” a két nagyformátumú muzsikus dialógusában.

A Luxemburgból érkező Dock In Absolute vad történetmeséléseit élvezhetjük. Zenéjükben váratlan és ötletes dinamikai váltásokkal gondoskodnak arról, hogy egy percre se lankadjon a figyelmünk, mert szerintük a jazznek milliónyi jó sztorija van, ami csak lelkes hallgatóságra vár.

Balatonbogláron a Tenisz csarnok és az idén megnyitott Babel Camp Pinceklub – a BB Pezsgőgyár egykori borospincéje – adja a zenei találkozások helyszínét.



KEDVEZMÉNYES JEGYEK – Somogy megyei lakosoknak

A szervezők fontosnak tartják, hogy minőségi szórakozást biztosítsanak a rendezvény helyszínén élőknek, ezért SOMOGY MEGYEI LAKOSOK RÉSZÉRE A SZERVEZŐK A JEGYÁRAKBÓL 80% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTANAK! A kedvezményes jegyárak:

Napijegy: 3.000 Ft helyett 600.-

3 napos bérlet: 8.000 Ft helyett 1600.-

A kedvezmény személyes jegyvásárlás esetén, lakcímkártyával vehető igénybe. Elővétellel ezeken a helyeken lehet megvásárolni a kedvezményes napijegyet, illetve fesztiválbérletet:

Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár, 8630 Balatonboglár, Tavasz utca 1.

Sümegi Travel, 8630 Balatonboglár Dózsa György utca 1.

Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár, 8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos utca 2.

Tourinform Kaposvár, 7400 Kaposvár, Fő utca 8.

Tourinform Iroda Siófok (Víztorony), 8600 Siófok, Fő tér 11.

Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület, 8646 Balatonfenyves, Kölcsey út 27.

Programbontás

BABEL JAZZ NEMZETKÖZI JAZZ FESZTIVÁL, BALATONBOGLÁR, május 30 – június 1.

Helyszínek:

BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

Balatonboglár, Tinódi u. 2, 8630

Babel Camp pinceklub

Balatonboglár, Szabadság utca 28. 8630

MÁJUS 30., csütörtök:

17:00 – Sequence Quartet (HUN) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

19:00 – The Transform Quintet (HUN) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

21.00 – Shalosh + Tula Ben Ari (ISR) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

22.20 – Nakedband Belgrade Tula Ben Ari (SRB) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

23.00 – Ákos Fekecs Project + Antal Gábor Trio (HUN) – Babel Camp pinceklub

MÁJUS 31., péntek:

17.00 – Kika Sprangers Quintet (NLD) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

19.00 – Subtext Duo (ISR) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

21.00 – Ferenc Snétberger (HUN) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

23.00 – Rafael (HUN) – Babel Camp pinceklub

JÚNIUS 1., szombat:

17.00 – Nikolai Ivanov (BGR) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

19.00 – Károly Binder – Mihály Borbély duó (HUN) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

21.00 – Dock In Absolute (LUX) – BBTC Balatonboglári Tenisz csarnok

23.00 – Kardos-Tomor-Molnár Trió (HUN) – Babel Camp pinceklub

01.00 – Nakedband Belgrade (SRB) – Babel Camp pinceklub

További információ: babeljazz.hu