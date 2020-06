Újra Bizibónusz Akció az Alexandra Könyvszalonokban

Július 12-ig az év végi bizonyítvány érdemjegyei, most ismét kedvezményekre válthatóak az Alexandra Könyvszalonokban.

Idén ugyan csak képzeletbeli táblákra, de felkerült a vakáció szó utolsó betűje is, és ezzel kezdetét vette – az iskolások által az év legjobban várt része – a szünidő. Ez azonban most nem csak a diákoknak és a pedagógusoknak, hanem a szülőknek is hatalmas megkönnyebbülést jelentett, hiszen a koronavírus jelenlétének fenyegetettsége mellett, még az otthontanulással is meg kellett birkózniuk. Ebben a küzdelemben pedig megmutatkozott egy olyan erő, amire mindannyian büszkék lehetünk, hogy képesek voltunk határainkat feszegetve alkalmazkodni.

Az Alexandra Könyvszalonokban idén is jutalmazzák a kemény munkát, hiszen az év végi bizonyítványban megszerzett jegyek a Bizibónusz akcióban kedvezményekre válthatóak. A Könyvmolyképző Kiadó könyveinél a legjobb7 érdemjegy összegének megegyező százalékkal csökken a könyvek ára, míg más kiadó köteteinél a legjobb 4 jegy számít. Az első osztályosoknál minden szóbeli értékelés ötöst ér. Ráadásul a kedvezmény az akció ideje alatt korlátlan alkalommal érvényesíthető, így később is visszatérhetünk újabb kedvencekért.