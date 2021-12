A kormány biztosította a civil szervezetek számára azt a lehetőséget, hogy azokat a művészeti ágakat támogassák, melyek a járvány alatt háttérbe szorultak és a művészek bevétele, megélhetése is veszélybe került. A Barcs és Térsége Vállalkozók Egyesülete is pályázott, és nyert támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától, tudtuk meg Rideg Gábortól, az egyesület elnökétől. A barcsi vállalkozók a támogatásnak köszönhetően hívhattak meg pécsi és fővárosi, neves színészeket, akik Tasnádi István Finit című darabját adták elő hétfőn este a Móricz Zsigmond Művelődési Központban. Az előadást 200 ember tekintette meg, és a pedagógusok mellett a Somogyi Vállalkozói Szalon szervezői is megjelentek a nézőtéren. A barcsi egyesület hagyományos novemberi programja ugyanis a vállalkozói szalon szokott lenni, de ez az idén elmaradt.