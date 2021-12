December 28. és 31. között a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Budapesten rendezi meg az FCI Európa Kutyakiállítást, vagyis az European Dog Show-t és kísérő rendezvényeit. Az eseményre több ezer hazai és európai kutyát várnak.

Korózs András, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, a MEOE Szövetség elnöke elmondta, hogy az eseményre, amelynek a Hungexpo ad otthont, 57 országból több mint 16 ezer kutya érkezik. A legtöbb nevezést Magyarországról kapták, hazánk több mint 3 ezer kutyával vesz részt a kiállításon. A fajtastatisztikákat ismertetve hozzátette, hogy a legtöbb nevezett kutya golden retriever volt.

Az European Dog Show a világ egyik legjelentősebb nemzetközi kutyakiállítása, amelyet évenként rendeznek meg.

A kiállítást szakmai programok, fajtaklubok által szervezett speciális rendezvények, klubkiállítások gazdagítják. December 30-án pedig megrendezik a Magyar Kutyafajták Világtalálkozóját is. Mint Korózs András kiemelte, a világtalálkozóra 360 kutyát neveztek, ami kiemelkedő részvétel az elmúlt évek viszonylatában.

Kovács Zoltán kormánybiztos felidézte, hogy az eredetileg májusra tervezett eseményt pandémiás és szervezési okokból kellett áttenni december végére, így a kutyakiállítás lesz az Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás zárórendezvénye.

Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos emlékeztetett arra, hogy Európa egyik legszigorúbb állatvédelmi törvényét fogadta el novemberben a parlament.

A 2022. január 1-jén hatályba lépő törvényben, amely mérföldkő a magyar állatvédelemben, a MEOE Szövetséggel együttműködve, Európában egyedülálló módon írták körbe, hogy kik az illegális szaporítók.

V. Németh Zsolt, az Agrárminisztérium kiemelt nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztosa elmondta, hogy az állatvédelmi, a hatósági és génmegőrzési szakmai feladatok mellett egyik legfontosabb tevékenységük, hogy felhívják a figyelmet a magyar kutyafajtákra. Mivel a jövő generációi számára is fontos, hogy megismerjék a történelmünk részévé vált fajtákat, a MEOE Szövetség 2019-ben nagyszabású iskolai programot indított, hogy általános iskolásoknak mutassa be a magyar fajtákat. Hozzátette, hogy a magyar kutyafajták legszebbjeit a kiállításon is megtekinthetik a látogatók.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, a Hungarikum Bizottság tagja a 9 magyar kutyafajtát méltatta, beszédében pótolhatatlan nemzeti kincsnek nevezte azokat.

Mezőszentgyörgyi Dávid, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese beszámolt arról, hogy az egyetemen kinológiai szakirányú 4 féléves továbbképzés indul 2022 szeptemberétől.

Úgy gondoljuk, hogy egyetemi végzettség szükséges ahhoz, hogy valaki felelősen tudjon tenyészteni – mondta.

A rendezvény december 28-án a minden fajta részére meghirdetett nemzetközi kutyakiállítással, a Grand Prix Winner Cacib Show-val kezdődik. December 29. és 31. között az Európa Kutyakiállítás keretében minden nap más-más fajtacsoport legszebb kutyái kerülnek reflektorfénybe.

Az Európa Kutyakiállítás fődíjait a Herendi Porcelán Manufaktúra biztosítja.