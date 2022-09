Nem csillapodnak az indulatok Lyonban, a gasztronómia fellegvárának tartott francia nagyvárosban ugyanis az utóbbi időben rendkívüli módon megromlott a közbiztonság, ami miatt éles ellentét alakult ki a belügyminiszter és a város zöldpárti polgármestere között - számolt be róla a V4NA hírügynökség.

A rendkívüli helyzetről az UMIH nevű francia szállodai és éttermi szakszövetség számolt be, a sajtónak eljuttatott közleményben azt írták, hogy a városban olyan mértékben megromlott a közbiztonság, hogy

már sem a lakosok, sem a turisták nincsenek biztonságban, de a vendéglátásban dolgozók is napról napra egyre kevésbé érzik magukat biztonságban. Az UMIH egyértelműen elítéli a lyoni zöldpárti városvezetés cselekvésének és reagálásának hiányát a növekvő problémával szemben. Az szövetség ezért sürgős tárgyalásokat szeretne a városvezetéssel és a hatóságokkal a probléma megoldása érdekében. Azt szeretnék, hogy a vendéglátásban dolgozók jó körülmények között, baráti szellemben gyakorolhassák szakmájukat. Hozzáteszik, hogy a szálloda- és vendéglátó szektor fontos része Lyon imázsának, ám a városról alkotott kép az utóbbi időben erősen megromlott országszerte és külföldön egyaránt.

A városban olyan rossz a helyzet, hogy idén áprilisban a no-go zónaként ismertté vált La Guillotière nevű kerülettel szemléltette a német televízió a megromlott franciaországi közbiztonságot. A ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) nevű csatorna a bűnözésről ismert kerületen keresztül mutatta be a problémát, amellyel az áprilisi elnökválasztás idején a francia ellenzéki politikusok és a jobboldali média is sokat foglalkozott. A mindennapokban jelen lévő bűnözést mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a 7. kerületben lévő Gabriel Péri téren az egyik ház falában elrejtett tapétavágót talált az egyik rendőr, épp a kamerák szeme láttára. A rendőr a német riporterek kérdésére elárulta, hogy a kerületben használt klasszikus fegyverről van szó, amely feltételezhetően valamelyik környékbeli tolvajé lehet. A stábnak nyilatkozott egy helyi lakos is, aki arról számolt be, hogy a környék az állandó zaj miatt élhetetlenné vált, és bár megnövelték a kerületben a rendőri jelenlétet, mégsem érzik magukat biztonságban. Két másik lakos arról beszélt hogy a környéken megtelepedett észak-afrikai migránsok miatt már nem érzik magukénak a lakóhelyüket.

Lyon megromlott közbiztonságáról a V4NA hírügynökség is többször beszámolt már, és tulajdonképpen elismerte ezt a belügyminiszter és a város zöldpárti polgármestere is, megoldást azonban egyelőre nem sikerült találniuk.

A belügyminisztérium bűnügyi statisztikái szerint Lyon egyike a legveszélyesebb francia városoknak, Párizs és Marseille után a harmadik helyen áll,

és a városnak otthont adó Rhône megyében a tavalyi évben szintén jelentősen megnőtt a bűncselekmények száma.

A kialakult helyzet miatt igencsak feszültté vált a viszony a fent említett két politikus között, de csak egymásra mutogatnak. A miniszter a minap tett látogatást a városban és a polgármesterrel történt, alig több mint egyórás megbeszélését követően kijelentette, hogy a városban több önkormányzati rendőrre és nagyobb számú térfigyelő kamerára lenne szükség, ám erre a városvezetés nem hajlandó. Gérald Darmanin összehasonlításképp megemlítette, hogy Lyonban csupán harmadannyi térfigyelő kamera van, mint a szintén magas bűnözési rátával rendelkező Marseille-ben.

En complément des moyens de l’Etat qui ont été très considérablement renforcés, il est indispensable que le Maire de Lyon s’engage pour la sécurité des Lyonnais : plus de policiers municipaux et de caméras sont indispensables. Lyon compte 3 fois moins de caméras que Marseille. pic.twitter.com/1Bo8BOeBvZ — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 9, 2022

A belügyminiszter kritikájára reagált Lyon polgármestere, Grégory Doucet, aki arról számolt be, napi szinten dolgoznak azon, hogy biztosítsák a város lakosainak nyugalmát. Elmondása szerint eddig 103 önkormányzati rendőrt vettek fel, és a városvezető mandátuma lejártáig 365-re kívánja növelni a létszámot.