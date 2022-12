Rekord létszámú jelentkező futott be a 2,6 fokos Balatonba Szigligeten a 2020-as esztendő első turisztikai rendezvényén, a jubileumi tizedik Újévi Csobbanáson. A közel hétszáz csobbanóra mintegy 6-7 ezer érdeklődő is jutott. Ezúttal is hasonló érdeklődés várható.

Forrás: veol.hu

Nyitókép: veol.hu