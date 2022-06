Tompa Boldizsár Endre, Nemesdéd polgármestere elmondta, nem feltétlenül a falusi csok miatt drágultak meg az ingatlanok a településen. Rengeteg külföldi gondolta úgy az elmúlt években, hogy Nemesdéden kezd új életet. A faluban belga, holland, német és osztrák család is vásárolt már házat. – A magyar fiatalok egy kicsit hátrányos helyzetbe kerültek, mert nem tudnak versenyezni a külföldi vevőkkel – hangsúlyozta. – Sokuknak nincsen munkahelye, vagy ha dolgoznak, akkor annyi pénze, hogy ingatlant vásároljanak. Néhány évvel ezelőtt pár millió forintért lehetett kockaházat venni a faluban, most tízmillió alatt alig. Nemrég pedig 20 millió forintért adtak túl egy házon – mondta a polgármester.

Balatonszemesen is jelentősen drágultak az ingatlanok. A házak négy és félszer, a nyaralók csaknem dupla annyiba kerülnek most, mint 2019 nyarán. Jelenleg a családi házakért és a nyaralókért átlagosan csaknem 123 millió forintot kérnek el. Németh Kornélné, a település polgármestere elmondta, a part közelében lehetetlen ingatlant vásárolni, a szőlőhegyi területen azonban még van esély. – Nagyon sok budapesti szeretne házhoz jutni. Meglévő nyaralótulajdonosok akarnak házat venni gyermekeiknek, de ez nem egyszerű – hangsúlyozta Németh Kornélné. – A településen zajlik egy magánberuházás, ennek keretében a hetes főút mentén megnyitnak egy új utcát, ahol építési telkeket kínálnak majd – tette hozzá a településvezető.



Szociális bérlakás lehetne a megoldás

Kaposmérőben is jelentősen megdrágultak az ingatlanok az utóbbi időben. Prukner Gábor, a 2500 lelkes település polgármestere elmondta, évekkel ezelőtt a „Kádár-kocka” házakat 15–20 millió forintért lehetett megvásárolni, most 25 millió forint alatt nem igazán kapni. – Vannak 60–70 millió forintos házak is a faluban, ezekért régebben 40 millió forintot kértek. Átlagosan legalább 40–50 százalékot drágultak az ingatlanok. – Évek óta szorgalmazom, hogy szociális bérlakásokat kellene építeni a falvakban. Például Szlovákiában több Kaposmérő-nagyságú településen 30–40 ilyen lakás is van. Nyilván ehhez pályázati forrásra lenne szükség, azonban ha ez megvalósulna, akkor az önkormányzatok saját bevétele is növekedne – hangsúlyozta Prukner Gábor.



Fotó: Lang Róbert