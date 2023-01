Mint kiderült, régóta térdproblémákkal, fájdalmakkal küzdött, nem halogathatta tovább a beavatkozást.

Szerencsére a műtét jól sikerült, Jenőt pedig pénteken már haza is engedték, felesége pedig egy követője kérdésére elárulta, hogy van most Jenő, sőt, képet is posztolt férje jelenlegi állapotáról.

“Igen, a műtét jól sikerült, de most kemény időszak áll még előtte. Nabu is és én is mindent megteszünk, hogy a lehető legkönnyebben felépüljön”

- írta a fotóhoz a Bors találata szerint.