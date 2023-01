Tolvai Reni is megosztotta a Tóth Andi fotózásán közzétett Instagram-sztorit, amihez meglehetősen trágár megjegyzést fűzött.

"Erdélyi bitches are different. Hot!" - ami annyit tesz: az erdélyi k*rvák mások, dögös! Írta Tolvai a bejegyzésében Tóth Andi szexi bőrszettjére, ezzel magára is utalást téve, hiszen mind a ketten egy helyről, Romániából származnak.

Tehát a trágár megjegyzését lehet, hogy bóknak szánta Tolvai Reni, aki szintén imádja magát mutogatni a közösségi oldalán?