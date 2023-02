Az egzotikus szépségű anyuka csupán három hónapja adott életet kisfiuknak, Mironnak, aki személyében a hétéves Szofi kistestvért kapott.

Szilvi azonban ezekben a napokban sem felejti el a rajongóit, megmutatja, hogyan gondozza a gyermekeket, de a lakberendezésről is gyakran oszt meg információkat.

Legutóbbi Instagram-sztorijában azonban igen intim fotót posztolt:

Forrás: Instagram

Nem ez volt ugyanakkor az első eset, hogy a szoptatását a nyilvánossággal is megosztotta. Mint mondta, nagyon hálás a testének, hogy anyatejjel tudja táplálni Miront.

A rajongók nem győzik dicsérni, hogy végre van olyan sztár is, aki a szoptatást is természetesnek veszi, és meg meri mutatni a közösségi oldalain, ahogy az anyatejes táplálás is követendő példa lehetne.

