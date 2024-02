"Elmondta, tőle soha nem fogja megtudni a világ, mit is tartalmaz a halotti dokumentum. A papírt ráadásul csak Natival és Emmával lesz hajlandó megosztani, ha felnőttek. A döntést pedig, hogy ők akkor nyilvánosságra hozzák-e majd az teljesen rájuk bízza. Szabad kezet ad nekik" – idézte Mazsi egyik nyilatkozatát egy olvasó.

"De kedves, hagyott a gyerekeknek valamit, amivel majd évekkel később végig haknizhatják a médiát Zámbó Krisztián stílusban" – fűzte hozzá egy másik hozzászóló.

Azért 18 év múlva már remélem, senkit nem fog érdekelni a dolog és nem lesz belőle Jimmy kultusz…

"Amúgy ahogy mások is írták, szerintem is egyértelmű a dolog. A tragédia ebben, hogy a két kislányát itt hagyta, ráadásul Nati valószínűleg egy életre traumatizált" – emelte ki a lényeget egy másik internetező.

Berki Mazsi

Fotó: Markovics Gábor

"Biztos lehet marketing része is van a dolognak, de Mazsinak is lehetne ennyi esze, hogy Emma is nézni fogja majd" – írta valaki.

"Nem értem, hogy Berki anyjának mi az, hogy nem árulják el a halál okát? Nem Mazsi, attól ne várjuk. De hogy hivatalos úton ezt nem lehet megtudni, én azt nem hiszem el" – hitetlenkedett egy másik kommentelő.

Sokak szerint Hódi Pamela, Berki Krisztián volt párja sokkal következetesebb és előrelátóbb a nyilatkozataiban Mazsihoz képest. Hogy mit mondtak róla a kommentelők, kiderül a Bors cikkéből.