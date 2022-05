"A Művészetek Völgye része a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvényévadnak, az idei fesztivál főpróbának tekinthető. Az itt élők számára ez több mint kulturális programsorozat, mert közösségszervező és gazdaságélénkítő erővel bír" - mondta Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője, az EKF-projekt kormánybiztosa a fesztivál keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

A kormánybiztos kitért arra, hogy a Művészetek Völgye által képviselt környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok az EKF-projekt számára is kiemelten fontosak.

Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója kiemelte:

a tíznapos programsorozaton szinte a teljes hazai könnyűzenei paletta megfordul, emellett hagyományosan gazdag az irodalmi, színházi, filmes, képzőművészeti programkínálat, lesznek beszélgetések, workshopok.

A fő könnyűzenei helyszín a kapolcsi Panoráma Színpad lesz, ahol mások mellett a Csík Zenekar, a Budapest Bár, a Blahalouisiana, a hiperkarma, az Elefánt, a Vad Fruttik, a 30Y, a Carson Coma és Dés László ad koncertet. A Kőbánya Udvarban zenél például a Kiscsillag, a Subtones, a Fran Palermo, a Middlemist Red, a Harcsa Veronika Udvarban dzsessz- és crossover-produkciók lesznek, mások mellett a Modern Art Orchestra közreműködésével. Szintén dzsessz fog szólni a Muflon Jazz Udvarban, a Papageno Klasszik helyszínen pedig klasszikus zene és opera. A taliándörögdi Világzenei Udvarban ott lesz Palya Bea és a Kerekes Band is.

A fesztivál több helyszínen is kapcsolódik az 50 éves táncházmozgalomhoz.

Hont Angéla, a Hagyományok Háza főosztályvezetője hangsúlyozta: a táncház egyszerre létforma, gondolkodás és egy életre szóló elköteleződés. "A Hagyományok Háza FolkUdvarban az elmúlt öt évtized nagyjai közül fellép Berecz András, Sebestyén Márta, a Vujicsics együttes, Petrás Mária is, Erdélyből érkezik hozzánk Hideg Anna ördöngösfüzesi mesemondó és Varga Erzsébet kalotaszegi bujkakészítő" - sorolta a fellépőket.

A nagyszínpados fellépők közül az Aurevoir és a 30 éves Parno Graszt szintén kapcsolódik műsorával a táncházas jubileumhoz.

Idén Kapolcson lesz a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös helyszíne, a Petőfi Udvar.

Dénes Adél, a Petőfi Kulturális Ügynökség könnyűzenei igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy 140 (nyolcvan zenei és hatvan irodalmi) programmal készülnek. "Bemutatkozik a Hajógyár, amelynek színpadán a Hangfoglaló Program idei támogatottjai is fellépnek, de itt ad akusztikus koncertet Azariah és Bérczesi Robi".

Taliándörögdön A Kertben lesznek láthatók és hallhatók a legaktuálisabb magyar előadók, köztük Beton.Hofi, Saya Noé, Deva és az Analog Balaton. A koncertek mellett lesznek workshopok, gyerekprogramok, beszélgetések szövegírásról, színházi improvizációról, irodalomról.

A filmes kínálat kapcsán Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet igazgatója arról számolt be, hogy a tíz nap alatt 25 filmet vetítenek a Filmio Pajta Mozgóban.

"Kihirdetjük a Némafilmhez filmzenét! pályázat győzteseit, a négy legjobb alkotó a 145 éve született rendező, Deésy Alfréd két némafilmjéhez, A halál utánhoz, illetve A leányasszonyhoz írt zenét" - mondta, hozzátéve, hogy a filmes programok egy része a 80 éves született Bujtor Istvánhoz kapcsolódik.

Az irodalom és a zene összekapcsolódása a Völgyben a nagy hagyományokkal rendelkező Kaláka Versudvar.

Gryllus Dániel, a Kaláka Együttes alapítója elmondta: lesznek ringatók, gyerekkoncertek, ismét Versműhelyt tart Lackfi Mihály és lesz zenés versimpró is. Eljön a Sebő-együttes, lesz többféle tematikájú Kaláka-koncert, és bemutatják a Jadviga és Psychét, amelyben Závada Pál és Weöres Sándor két nőalakja találkozik. Vigántpetenden a Poket közösségi udvarban Vecsei H. Miklós és csapata várja a közönséget irodalmi csemegékkel, a Káli Kunyhóban pedig a Petőfi TV és Rádió mutatja be a Völgyimprót.

A színházrajongók az Art-Színtér, az Orlai Produkció, a Veszprémi Petőfi Színház és a Nézőművészeti Kft. előadásait élvezhetik, és a Színház Színpadnál debütál a Völgy saját darabja, a Mr. és Mrs. (Duetts).

A vigántpetendi Cirque du Tókertben az újcirkusz, a kortárs tánc, a könnyűzene és az opera is jelen lesz: fellép a Recirquel, a Duda Éva Társulat és Oláh Ibolya is, az Operaház társulata pedig koncertszerű keresztmetszetet ad a Háry János című darabból.

Borítókép: a Művészetek Völgye fesztivált hirdető felirat Kapolcson 2021. július 23-án (MTI/Vasvári Tamás)