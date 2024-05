A hűséges nézőknek már feltűnhetett, hogy a Hír TV mostanában amolyan Latabár Kálmán-maratont tart hétvégente. Először az Állami Áruház ismétlése, majd az Egy szoknya, egy nadrág című klasszikus került terítékre a Szélesvásznú történelem adásaiban, most szombaton pedig az Egy bolond százat csinál című Latabár-klasszikus kerül elő – a műsor történetében nem először. Zavaros Eszter és Csatári Bence meghívott vendége ezúttal Balázs Péter Kossuth- és Jászai-Mari díjas színművész, aki korábban a Szolnoki Szigligeti Színházban 2012-ben adaptálta színpadra a filmet.

Egy bolond százat csinál, de hármat biztosan

Érdekesség, de a Hír TV filmes ismeretterjesztő műsora nem először foglalkozik Martonffy Emil klasszikusával. Két évvel ezelőtt már készült róla egy rövidebb adás, szintén Balázs Péterrel, tavaly pedig a film 2006-os újragondolt (meglehetősen rossz hírű, más szempontból mégis érdekes) változatáról beszélgetett Scherer Péter és Dudás Viktor, s természetesen ők sem tudtak szó nélkül elmenni az 1942-es eredeti mellett. Ezeket az adásokat cikkünk végén lehet megtekinteni:

A főpincérként dolgozó Dömötör (Latabár Kálmán) és Rudi (Benkő Gyula), a zeneszerző becsípve jelennek meg a mulatóban, ezért az igazgató azonnal kirúgja őket. Viszont egy szerencsés félreértésnek köszönhetően Dömötörről mindenki azt gondolja, hogy ő a híres oroszlánvadász, akit szolgái már évek óta halottnak hittek.

A férfi és barátja így kénytelen két csinos úszónőt meginvitálni vidéki kastélyába, ahol aztán nem várt bonyodalmakba kerülnek, mivel visszatér az igazi Rod-Igor-Szu-Arew gróf (szintén Latabár Kálmán megformálásában), és végül mindenki a bolondok házában köt ki.

Martonffy Emil zenés-táncos vígjátéka az ismerős shakespeare-i helyzetkomikumra játszik rá (Tévedések vígjátéka), ahol egy apró félreértés, egy apró hazugság szüli a következőt, mígnem akkorára nem terebélyesedik, hogy majd agyonnyomja a szereplőket.

A háború sötét éveinek árnyékában rendkívül népszerűek voltak az Egy bolond százat csinálhoz hasonló bohózatok, hasonló koncepciót követett az Egy szoknya, egy nadrág, vagy a szintén Martonffy Emil által rendezett Egy pofon, egy csók. Nem véletlen azonban, hogy a több tucatra rúgó filmtermésből csak azok ragadtak meg igazán a köztudatban, amelyekben Latabár Kálmán játszotta a főszerepet.

Az a fajta színész volt, aki mindent megengedhetett magának. Mert vannak olyan óvatosan játszó színész, aki nagyon jól alakítja a komikus szerepet, de azért csak óvatosan bánik ezzel. Latabár viszont fogta magát, és belecsapott a lecsóba. Csinálom, és vidám vagyok. [...] Múltkoriban láttam Latabárt egy Szélesvásznú adásban, ahol egy komoly szerepet játszott (a Micsoda éjszaka! lehetett az – a szerk.), és annyira oda kellett figyelni, annyira torokszorító volt. Ezért is szokták mondani, hogy ő egy kiváló színész volt, nem »csak« egy komikus.

– méltatta a színészt Balázs Péter.

Az új adásban a film történelmi hátere mellett sok szó esik Balázs Péter munkásságáról, és a filmből készült színdarabról is, bár pontosabb megfogalmazás lenne, ha hazatérésről beszélnénk: az Egy bolond század csinál ugyanis valójában Süle Mihály bohózatának filmadaptációja. Az eredeti darabot már nagy sikerrel játszották a hazai színházak, a korszak gyakorlatának megfelelően a filmesek már ebben a tudatban csaptak le rá, s a film nem is tagadhatná színpadi gyökereit. A színészek túlzó színészi játéka és a jelenetkezelés is ezt az érzetet erősítik, ám ez hozzátartozik a 30-as, 40-es évek magyar filmvígjátékaihoz.

Martonffy és Latabár már 1941 és 1942 között is számos alkalommal dolgozott együtt (Pepitakabát, Behajtani tilos!, Édes ellenfél, Csákó és kalap,) de ezekben még csak mellékszerep jutott a híres színészdinasztiából érkező Latabárnak.

Erre az Egy bolond százat csinál utal a film elején, mikor a színész a saját nevével viccelődik: kikacsintva a közönségre, jelzi azt, ami akkorra már köztudott, hogy ő a családi brand legfőbb képviselője éppen – olvasható Beretvás Gábor tanulmányában a Filmtett.hu-n.

Latabár számára a nagy (filmes) áttörést utolsó Martonffyval közös filmje hozta meg, ami egyben amolyan korszakhatárának is felfogható: az 1939-ben kényszerűségből emigrált Kabos Gyula után a főnevettető szerepét lényegében Latabár örökölte meg.

Érdemes lesz tehát szombat este a tévéképernyők elé ülni, az Egy bolond százat csinál 20.00-tól lesz látható a Hír TV műsorán, a Szélesvásznú történelem aktuális epizódja pedig 22.00-kor kerül képernyőre.

Az ismétlések másnap vasárnap 11.00 és 13.00 órakor lesznek megtekinthetők. Pünkösd hétfőn ugyancsak lesz Szélesvásznú történelem, aznap 17.50-kor lesz látható a szintén Latabár Kálmán főszereplésével készült Mágnás Miskáról szóló adás ismétlése, a filmet pedig 19.45-től sugározza a Hír TV.

