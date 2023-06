Több közösségi platformra is feltöltötték Mosolykáék azt a videót, amiben siófoki, vízparti lakásukat bocsátják áruba. Azt nem közölték a felvételen, hogy miért árulják az ingatlant, vagy hova költöznek. Azonban a szemfüles internetező könnyen választ kaphat erre a kérdésre is Hozleiter Fanni felületeit böngészve. Nemrégiben Tenerifén jártak férjével, Sankóval. A korábban a Sonline-nak is nyilatkozó Mosolyka arról korábban írt, hogy mennyire megviselte a koronavírus. Az elmúlt hetekben pedig arról is posztolt, hogy mennyire jót tett neki a tengeri, sós levegő. Majd pedig arról is, hogy Tenerifére helyezi át székhelyét férjével, s ezért válnának meg siófoki ingatlanjaiktól.