Bár már gyerekként is járt a Balatonon, csak évekkel később, felnőtt korában ragadta magával a tó varázsa Oláh Gergőt.

– Először általános iskolás koromban jártam arra, de a meghatározó élmény az volt, amikor a gyerekeket először vittem el a tóhoz. Ez a régió egy olyan része az országnak, amit mindenkinek látnia kell. Sokat járok ide koncertezni is, Zánkára és Fonyódra, az Erzsébet-táborba már kilenc éve. Most hétvégén a Roma Soullal lépünk majd színpadra Zamárdiban, a ZamJam Fesztiválon, és

a közönségnek itt mutatjuk be élőben különleges, autentikus roma hangszerelésben a Queen We Will Rock You című slágerét, amelyhez klipet is készítettünk.

Oláh Gergő, a Roma Soul alapítója – maga is táncos, sőt tanított is táncot – a legjobb formáját hozza lenyűgöző táncszólójával a klipben.



Oláh Gergő a Roma Soul zenekarral

Fotó: Roma Soul hivatalos

Oláh Gergő számára a Queen igazi legenda

– Számaikat ma is kívülről fújjuk, és az évek múlásával nemhogy fakult volna erejük, hanem csak nemesebbek és értékesebbek lettek – mint a legjobb bor. Természetes, hogy csak a legnagyobb alázattal, kivételes profizmussal és jó ízléssel szabad a dalaikhoz nyúlni. Különösen igaz ez a We Will Rock You kőkemény, erőteljes hangzásvilágára, hiszen ez egy olyan sláger, amelyből csak úgy árad a Queen zsenijeinek tehetsége és inspiratív alkotókedve – lelkendezett Oláh Gergő.

Roma Soul zenekarról

Az eredeti roma dallamvilágot a felszabadult, magával ragadó, igazi bulizenével kombináló zenekart első feldolgozása (Roma Soul x Uptown Funk) után óriási érdeklődés övezi, folyamatosan koncerteznek országszerte. És a buli csak most pörög fel majd igazán, a Balaton partján, ahol a ZamJam-en először mutatják be ezt az egyedi Roma Soul x We Will Rock You feldolgozást. A Queen, Bruno Mars, az AC/DC, a Modern Talking és a Boney M. dalai, valamint a leginkább kedvelt magyar bulislágerek, örök klasszikusok a korábban még soha nem hallott professzionális zenei feldolgozással, meghökkentően szórakoztató átértelmezésével. Ez Oláh Gergőék védjegye.

Nyitókép: Roma Soul hivatalos

Forrás: LikeBalaton