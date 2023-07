Amikor kiderült, hogy nem kerülheti el az amputációt, az első reakciója fekete humor volt, vallotta be. Átfutott rajta, hogy 80 éves korában legalább nem fog remegni a keze. Maga is meglepődött ezen a gondolatán, de aztán rájött, hogy a lelke próbált meg így védekezni, miután az agya felfogta, hogy mi vár rá. A lelkiereje, ahogy ő hívja, „a lélek” mindvégig segített kezelni a helyzetet. – Fájt a kezem elvesztése, mert a legtöbb segítséget ez a testrészem nyújtotta életem során – mondta Gyenesei István. – Amikor a műtőbe toltak, az altatás előtt a saját kezemre önkéntelenül adtam egy búcsúcsókot. A műtét előtt pár nappal, gyermeknapra meghívtam az összes gyermekemet és unokámat egy kétkezes ölelésre. Az utolsó hetekben már oly mértékben voltak fizikai fájdalmaim, hogy ez is segített dönteni, a kezemmel megváltam a fájdalmaktól is.

Rendkívül ritka daganattípus támadta meg, a világon mindössze százas nagyságrendű ilyen esetet jegyeztek fel. Hazánkban nem volt protokollja a gyógyításnak, neki kellett döntenie, hogy lebénul-e a keze vagy amputálják. Még arra is volt gondja, hogy úgy operálják, hogy hátizsákot tudjon viselni. A műtét sikerült, megállította a kóros folyamatot.

– A műtét előtt az utolsó pillanatig tettem a dolgomat – folytatta az egykori miniszter. – A műtét után 4 nappal kijöttem a kórházból és a 6. napon már részt vettem a somogyi közgyűlés munkájában. Fel sem merült, hogy visszavonuljak a közélettől. Van még feladatom.

Hisz a felgyógyulásban és istenhitéből is erőt merít. Segíti a család és a barátok jelenléte. A felesége már a műtét előtt mondta, hogy ezentúl ő lesz a jobb keze. Fiával és unokájával, barátaival és párjával közösen szedtek gönci kajszibarackot egy hácsi gyümölcsösben, Lengyeltóti mellett. 200 fáról heten mindössze két mázsa gyümölcsöt tudtak összeszedni, mert negyedik éve gyenge a termés. Korábban egymaga szedte a gyümölcsöt a pálinkafőzéshez. Azt mondta, hogy a betegség figyelmeztette, gondolja végig, mit akar csinálni még az életében, mert az ember ideje véges. Nem biztos, hogy túl sokféle pálinkát kell főzni, inkább még jobbakat...