Kedden indult el a Baden-Württembergből, Aglasterhauesnből Lucas Pusch, az 1978-ban gyártott Simsonján. A német férfi 932 kilométer tett meg azért, hogy pénteken Bolhón érkezzen célba. Szívélyes fogadtatásban volt része a lassan, de annál biztosabban érkező motorosnak, mint mesélte; még a polgármester is az ő érkeztét várta. - Nagyon kedvesen fogadtak Bolhón, ami különösen jól esett, mondta érdeklődésünkre Lucas Pusch.

A szerencsés érkezés pillanatai.

- Kedd reggel nyolc órakor indultam el Aglasterhausenből, szakadó esőben. Nem mondhatnám kellemesnek az időjárást az utazásom közben, hiszen többször is bőrig áztam és útközben letört a tükröm is, mesélte a szerencsés megérkezést követően kérdésünkre Lucas. Így útközben keresnie kellett egy alkatrész szaküzletet is, hiszen a törött tükröt pótolnia kellett a nem mindennapi út folytatásához. A 45 éves járgány ezt leszámítva végig megbízhatóan teljesített és egészen Bolhóig hozta őt.

Pezsgőt is locsoltak a célbaérkezés örömére.

- A motorom maximum 60 kilométeres sebességgel képes haladni, így az autópálya használata kizárt volt. Végig országúton haladtam, így viszont volt lehetőségem megcsodálni Ausztriát és természetesen Magyarországot is, szép hosszú út volt, sok szépséget láttam, tette hozzá.

Nagyon jólesett neki a szívélyes fogadtatás.



Augusztus közepén tér haza, Németországba Lucas Pusch vendéglátóival együtt. Ugyanis Harasztia Edit Mónika meghívására érkezett Bolhóra. Mint mesélte, öt éve már járt itt vendéglátója esküvőjén, akkor tett egy olyan könnyelmű ígéretet, hogy majd egyszer eljön motorral. Igaz azóta már járt itt Bolhón tavaly ősszel is, de idén érkezett el az idő, hogy betartsa ezt.