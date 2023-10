Denkéék a Fejér vármegyei településen szenvedtek súlyos égési sérüléséket, amikor közéjük csapódott egy sportrepülő, melynek vezetője és utasa, apa és fia azonnal szörnyethalt.

Denke Iván lapunknak elmondta, napról napra javul a család lelkiállapota, a gyerekek azonban nehezen dolgozzák fel a történteket. – Azt látjuk, hogy hosszú folyamat lesz, mire a tragédiát teljesen elfelejti a fiunk és a lányunk – hangsúlyozta Denke Iván. – Flórián fiam a baleset óta nagyon fél a fejünk felett elsuhanó repülőktől.

Az édesapa arról is beszélt, fia, aki kevésbé sérült meg a balesetben, már jár iskolába, párja és lánya azonban még otthon gyógyul. – A feleségemnek gyorsabban javul az állapota, mint nekem – emelte ki Denke Iván. – Pedig ő sokkal közelebb volt a becsapódás helyszínéhez. A lányom állapota is sokat változott, nála azonban még vannak problémák. Két-három naponta Budapestre kell vinni kötözésre. Laura egyelőre nem tud iskolába járni, most azt intézzük, hogy magántanuló legyen. Szeretnénk elérni, hogy a tragédia miatt ne kelljen osztályt ismételnie. Kitűnő tanuló, ezért azt gondolom, hogy itthon is meg tudja majd tanulni azt, amire szüksége van a fejlődéshez – tette hozzá a családfő.

Denke Iván elmondta: nagyon hálás a karádiaknak, a környéken élőknek és ismeretleneknek is a rengeteg segítségért. Ismer olyan helyi embert, aki jelenleg munkanélküli és az utolsó 20 ezer forintját utalta át a családnak.