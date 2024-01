A zenész fellépett a fesztiválon akusztikus műsorával, amely után elárulta nekünk, hogy számíthatunk arra, hogy újra színpadra állítja az Intim Torna Illegált. Ez meg is történt szerdán, hiszen a Petőfi Rádióban mutatták be legújabb számukat, Belélegezzelek címmel. A kommentelők elismerően nyilatkoztak az új nótáról és már sokan az iránt érdeklődtek, mikor lehet meghallgatni zenemegosztó portálokon is.

Ezzel együtt a zenekar két korábbi tagja Nádasdi János és Gálos Ádám közleményt adott ki, amelyben nehezményezik az Intim Torna Illegál név használatát. Azt írták: "Mi, mint a zenekar alapító tagjai elhatárolódunk minden olyan zenei formációtól, ami a 3 eredeti alapító tag és védjegy tulajdonos (Dorogi Péter, Gálos Ádám, Nádasdi János) együttes részvétele nélkül Intim Torna Illegál néven fut, hiszen ez a zenekar közös gyermekünk volt - és továbbra is közös tulajdonunk."