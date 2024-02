Jó hírrel indult a hét, hiszen kiderült, hogy idén is lesz RockBalaton fesztivál, sőt a pontos dátumról is lehullt a lepel. Idén is augusztusban tartják a négy napos fesztivált, ahol a magyar rockzenei élet krémje lép fel. Augusztus 8. és 11. között érdemes lesz készíteni a bakancsokat és bőrdzsekiket, mert a RockBalaton olyan fellépőkkel dübörög majd, mint az Ossian és a Kárpátia zenekar. A szervezők idén is színvonalas programot ígérnek, amelyről hamarosan lerántják a leplet.

Nagy buli volt tavaly is a RockBalatonon, ahol természetesen mi is ott voltunk.

Fellépett Rudán Joe, a Beatrice, a Hollywood Rose és a Road is.