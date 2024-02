A most készülő nagylemez előfutára, a Szombat pedig talán a zenekar pályafutásának egyik leglíraibb, legszomorúbb szerzeménye. – Szerettük volna megfogalmazni azt az érzést, amikor az ember a családja vagy a barátai körében ül, és egyszer csak elfogynak az őszinte szavak és beszélgetések. Amiatt van ez, mert mindannyian inkább a saját belső valóságukban élik a hétköznapokat, kifelé semmit sem mutatnak meg a küzdelmeikből, nem könnyítenek a lelkükön – fogalmazott Viki.

A Fonyódon felvett dal szövegét a Magashegyi Undergroundból és a Konyhából ismert Szepesi Mátyással közösen jegyzik, a produceri munkákban pedig állandó szerzőtársuk, Toldi Miklós működött közre. A Szombathoz készült videoklipen szintén összeszokott csapattal dolgoztak. – Annyira megszerettük a közös munkát Vadas Gézával a Kés hegyén klipünk és a Szabadon szép a tánc című turnénk live session videóinak felvételei során, hogy ezúttal is őt kértük fel rendezőnek – mondta a zenekar gitárosa, Füstös Bálint. – Ő álmodta meg ezt az egyszerű, letisztult, kicsit nyomasztóan szomorú világot, amely ezt a dalunkat is jellemzi.

A klip érdekessége, hogy a Margaret Island ismerősei, barátai szerepelnek benne, akik a forgatáson a Szombat felgyorsított tempójú változatára táncoltak, amit utómunkában lassítottak vissza. – Akusztikusan zenéltünk, mert próbáltunk a dalhoz hűen egyszerűek és nagyszerűek maradni – tette hozzá Törőcsik Kristóf.