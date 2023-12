"Vár a balatoni tél” – így hangzik a felhívás, amelyre a www.bestofbalaton.hu oldalon december 20-ig várják az ajánlatokat. Az éppen 10 éve indult MOL Nagyon Balaton program idén a vártnál is több vendéget vonzott a tó környékére – emelte ki Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Igazgatóság elnöke.

Vár a balatoni tél!

A Best of Balaton program a MOL Nagyon Balaton szervezésében harmadik éve egyre több ajánlattal hívja fel a turisták figyelmét arra, hogy miért érdemes ellátogatni a legnagyobb tavunk környékére. A Best of Balaton kínálata deklaráltan személyes, hiszen a kurátorai kivétel nélkül hiteles és népszerű celebek, akik köztudottan rajonganak a Balatonért. Gianni, Gyurta Dani, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Tilla, Trokán Nóra, Ördög Nóra és Vecsei H. Miklós eddig kilencven izgalmas ügyet, helyet és személyeket ajánlott, kivétel nélkül olyanokat, amelyek miatt ők szerethetik a Balatont. Most a balatoni turistákhoz fordulnak kérésükkel. „Sokak számára a Balaton eleve négyévszakos hely, még akkor is, ha igazán a nyári időszakban telik meg élettel. Most azoknak szól a felhívásunk, akik jól ismerik a Balaton téli, koratavaszi arcát, azokat a helyeket és eseményeket, amelyeket ilyenkor is fel lehet keresni, vagy éppen ilyenkor érdemes igazán! A december 20-ig beérkező ajánlatokból válogatunk és a legérdekesebbeket a két ünnep között mutatjuk be.” – mondta el Tilla, a Best of Balaton kurátora.

Az ajánlók a MOL Nagyon Balaton eseményei közül a STRAND Fesztiválra, a Balaton Piknikre, a Paloznaki Jazzpiknikre, a Művészetek Völgyére és a VeszpémFestre VIP-bérletet nyerhetnek. A javaslatokat a www.bestofbalaton.hu oldalon várják.

10 éves a MOL Nagyon Balaton

2013-ban indult útjára a MOL Nagyon Balaton, amely az alapítók, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert szándéka szerint „ernyőként” fogja össze azóta is a Balaton legértékesebb, legizgalmasabb kulturális eseményeit, turisztikai ügyeit. A MOL Nagyon Balaton tagja többek között a Balaton Sound, a Kultkikötő, a Művészetek Völgye, a Paloznaki Jazzpiknik, a STRAND Fesztivál, az UltraBalaton, a VeszprémFest, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, a Balaton Piknik, a Plázs és a ZamJam.

Az alapítók 2013-ban célul tűzték ki, hogy a Balatont éppen a felsorolt produkciók által mutassák be évről-évre a hazai közönségnek. „A MOL Nagyon Balaton létezése és működése jó példa arra, hogy a turisztikai szektor markáns szereplői egymást is segítve milyen eredményre képesek. Ezek az események szinte kivétel nélkül belépőjeggyel látogathatók és olyan színvonalat képviselnek, amely a Balaton Régiót igazán magas szintre emeli fel. A 2023-as évben csak ezen az események közel 800.000 turistát vonzottak.” – emelte ki Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Igazgatóság elnöke.