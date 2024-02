Úgy pihen a homokban Balassa Andi, ex-Tündérszép legfrisebb fotóján, mintha csak egy sellő lépett volna ki a tenger habjai közül. Pedig a képek a mohácsi Dunaparton készültek, nem a Földközi-tengeren és a Sonline Tündérszépek korábbi versenyzője van a fotókon, nem a kis hableány.

A mernyei szépséget már ismerhetik olvasóink, hiszen a legutóbbi Tündérszépek versenyünkön is megmutatta bájait. Azóta pedig arról is beszámoltunk, hogy nem kis munkával testépítővé gyúrta magát. Versenyeken is szépen szerepelt, hiszen arany- és ezüstérmet is elhozott már kategóriájában. A legutóbbi Insta posztjában a Dunaparton készült fotókat osztott meg, amelyek még tavaly nyáron készültek, erről a képaláírás is árulkodik, de az is, hogy egy apró zöld bikini fedi a somogyi szépség izmos testét. A kemény munka és a következetes edzés nyomai szemmel láthatóak Andin, hiszen kockás hasát amint kacéran hátradobja haját csak az nem veszi észre, aki vak.

A tavalyi kihagyás után elindult Tündérszépek versenyünk, amelyre megindult a nevezési időszak. Már eddig is sok lány nevezett a felhívásra, hiszen a dicsőség mellett értékes nyeremények és igazi életre szóló élmény várja a versengő szépségeket. Szépségeink korábban az országos döntőig jutottak Somogyból, de olyan is volt, akinek egészen új karriert hozott a Tündérszépek, s más szépségversenyen is megmérette magát azóta.