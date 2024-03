Az elmúlt héten március 14. és 21. között huszonhárom baba látta meg először a napvilágot a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán. Ez pont hárommal több baba, mint egy évvel korábban. Az újszülöttek között tizenhárom kislány és tíz kisfiú született, vagyis hárommal több lány, mint fiú született; éppen ugyanúgy mint egy évvel korábban ebben az időszakban.

A legtöbb baba március 14-én és 21-én született, mindkét napon öten születtek. Ezen a héten legnagyobb baba Benjámin volt, aki 4440 grammal és 57 centiméteresen született meg március 14-én, csütörtökön. A legkisebb pedig Lilla volt, aki 2190 grammosan érkezett meg a földi létbe egy héttel később, vagyis március 21-én.

A bébik ezúttal is trendi neveket kaptak, úgy mint a mostanság divatos Zorka, Amira, vagy a Lili. De most is népszerű választás volt az újszülött kislányoknak a Jázmin, a Luca, Hanna, vagy éppen a Lilla. Egy kisbaba a dallamos Mirabella Maja nevet kapta, egy másik kislány pedig a kellemesen csengő Polli Panka nevet kapta szüleitől.

A fiúk körében nem történt nagy változás a névválasztásban, olyan klasszikusnak mondható keresztneveket választottak az újdonsült szülők, mint a Krisztián, József, Lajos, Tamásvagy éppen az Artúr. De a divatos Noel, valamint a Bence nevet is megtalálhatjuk az elmúlt heti újszülöttek listáján.