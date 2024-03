– Úgy tudom, hogy a helyiek összefogtak annak érdekében, hogy továbbjuttassanak. Milyen érzés azt látni, hogy ott ahonnan indultál ennyire támogatnak?

– Hihetetlen, hogy mennyi embert mozdított meg a környezetemben, itt Berzencén és Somogyban a szereplésem. Döbbenten tapasztaltam, ahogy nap, mint nap mindenki megállít az utcán ls bíztat, gratulál, büszke és boldog. Ez hihetetlen érzés, óriási erőt ad a folytatáshoz. Azt is el kell mondanom, hogy mennyi levél jött az ország minden pontjáról, sőt Erdélyből és a Felvidékről is. Rengeteg ember szurkolt és ismert meg, ezért nagyon hálás vagyok a műsornak és mindenkinek, aki ebben a folyamatban velem volt.

Nagyon sokan támogatták Jácintot szavazataikkal.

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

– Milyen pluszt adott a Dalban való szereplés?

– Annyit adott nekem, amennyit nem is vártam tőle, különösen úgy, hogy a menedzsmentnél is tapasztalt, remek csapat dolgozik mögöttem és a műsorban is profi szakemberek segítették minden lépésemet. A Dalnak köszönhetően sokan megismertek, ami még ennél is fontosabb, nagyon sokakhoz elért a dalom üzenete, ezáltal megszerettek és ezt a hatalmas szeretetet szeretném újabb dalokkal meghálálni a pályám során.

Most már érzem, hogy a legjobb úton járok.

Hamarosan új dallal rukkol elő a fiatal énekes.

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

– Milyen terveid vannak a verseny után?

– A jelentkezés előtt megvolt már a kiadói szerződésem, most a lemez következő dalait készítjük, szeretnénk, ha minél gyorsabban bekerülne a Petőfi Rádióba a legújabb dalom is, mert a "Miért félnék álmodni"-t annak ellenére is komoly rotációban sugározzák, hogy nem az a kimondottan rádiós dal. Ami most készül, az könnyed, nyári és persze érzelmekkel teli líra, de tipikus rádiós hangzásvilágban, így bízunk abban, hogy az eddig kitaposott ösvényen tudunk tovább haladni. Az év végéig pedig úgy néz ki, hogy meg is tud jelenni majd az első önálló nagylemezem.

Jácint a döntőben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében adta elő dalát.